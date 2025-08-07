El pianista, arreglista y pilar del Latin Jazz, Eddie Palmieri falleció a los 88 años de edad, según dieron a conocer colegas músicos en las redes sociales.

Diversos colegas han confirmado el deceso del conocido músico puertorriqueño, destacando como una de las figuras definitivas del género tropical.

“Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fué. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió el cantante Bobby Cruz.

“Hoy la salsa se encuentra de luto. Hemos perdido uno de los pilares más fuertes de nuestro género musical “El sol de la salsa”. Fueron muchas las generaciones que han quedado marcadas con tu música. Tuve el privilegio de que participara conmigo en la producción “Decisión unánime” colaborando en dos temas: “Dos generaciones” y el famoso “Yo soy boricua señores”. Me honró con su presencia en mi concierto en el Madison Square Garden. He aquí un fragmento de su participación. Así siempre te recordaré, maestro Eddie Palmieri. Condolencias a su familia", manifestó el sonero del pueblo, Víctor Manuelle en su red social, Facebook, la que acompañó con un reel de una presentación en vivo junto a Gilbeto Santa Rosa y al maestro pianista.

Anteriormente, Palmieri informó que, por razones de salud, canceló su participación en el concierto “Tribute To The Messiah”, que se dio el pasado 7 de febrero en el Coca Cola Music Hall.

En el año 2021, Palmieri destacó que “sería un palo” grabar un número con el cantante Bad Bunny, reacción que se produce luego que el vegabajeño lo resaltara en su introducción del concierto “P-fkn-R” en el Estadio Hiram Bithorn en diciembre de 2021.

Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte.

Según una biografía del músico recopilada por la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Palmieri nació en 1936 en Nueva York. De padres puertorriqueños, este pionero de la salsa organizó su primera orquesta a la edad de 14 años. Durante la década del 50 incursionó en la música tropical en orquestas como la de Johnny Seguí, Vicentico Valdés y Tito Rodríguez.

Posteriormente formó su Conjunto La Perfecta, junto al trombonista Barry Rogers y el cantante Ismael Quintana. Con ellos debutó en el mundo del disco en 1962, justo cuando en el momento en que las charangas estaban de moda. Con el sonido de violines y flauta, Palmieri siguió la onda de moda integrándole al mismo trompetas y trombones. Como amante confeso del jazz, Eddie se distinguió desde entonces por la experimentación.

La Perfecta se desbandó en el 1968. Pero a renglón seguido la aportación de Palmieri al pentagrama musical incluyó discos como “Lo que traigo es sabroso”, del cual se derivó su primer éxito “Muñeca”.

En una etapa posterior, Eddie pasó de la compañía Alegre a Tico Records. Con estos produjo varios álbumes, entre ellos el clásico de 1971 “Vámonos Pa’l Monte”, el cual incluía en su elenco musical a su hermano Charlie Palmieri como organista invitado. Ese mismo año grabó en suelo boricua el álbum “Eddie Palmieri & Friends in Concert, Live at the University of Puerto Rico”, considerado por muchos seguidores de la música afroantillana como una joya de la discografía salsera.

Tras la separación de Ismael Quintana –con quien había formado un exitoso binomio- de su orquesta, Palmieri graba “The Sun Of Latin Music”, con un cantante de apenas 16 años, Lalo Rodríguez. Ese trabajo le mereció el primer Grammy otorgado a cualquier producción musical latina en el 1974.

Tras varios años junto a Palmieri, Lalo emprendió su carrera en solitario tras lo que Eddie volvió a reunirse con Quintana y con Cheo Feliciano, lanzando una nueva producción con ambos. Nuevamente, en la década del 80, Palmieri cosechó otros dos premios Grammy por los discos “Palo Pa’ Rumba” y “Solito”.

Tony Vega y La india, fueron otros de los grandes nombres que desfilaron por el pentagrama musical de la mano del maestro Palmieri.

Durante su larga carrera participó en conciertos y grabaciones de la Fania All-Stars y Tico All-Stars, y se ha destacado como compositor, arreglista, productor y director de orquesta.