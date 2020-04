Jessie Reyes, la paciente de cáncer de seno que protagonizó el vídeo musical del tema Yo Contra Ti del reguetonero Daddy Yankee, falleció debido a la enfermedad que le diagnosticaron en febrero de 2017.

Su partida fue informada hoy en su página de Facebook.

“¡La lucha ha acabado! No estén tristes pensando en mí. Imaginen que he partido a un lugar realmente maravilloso, he comenzado un largo viaje a la eternidad, en donde estaré feliz y totalmente en paz... ya no me duele nada”, lee el conmovedor mensaje colocado en la cuenta de Jessie.

“El sol ha vuelto a brillar increíblemente y las nubes reflejan su luz provocando los rayos más hermosos por todos lados. Aquí hay mucha gente como yo, también está la gente que hace mucho se me adelantó, y realmente eso me hace feliz”, agrega.

“Hoy les digo adiós y no me busques en todos lados, no es necesario porque yo estoy ahí y estaré por toda la eternidad, agarrada de tu alma, cerquita de tu corazón velando y orando por ti... ¡SIEMPRE!”, menciona la publicación.

Jessie llamó la atención del público en el 2017 por su fuerte interpretación en el vídeo musical.

El sencillo Yo Contra Ti fue nominado a un Latin Grammy y formó parte de la campaña de la organización Susan G. Komen y su evento Race for the Cure.