La familia del actor, comediante y educador Carlos Merced Goitia informó hoy, martes, su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Orlando, Florida.

A través de un comunicado de prensa, la familia Merced Feliciano expresó su profundo pesar por la pérdida del artista, a quien describieron como un ser humano excepcional, además de un esposo, padre y abuelo ejemplar. Destacaron su legado de amor, compromiso y dedicación, valores que dejó en cada escenario, aula y espacio que ocupó.

En febrero de este 2025 el artista había pedido oración luego de que estuviera recluido en un hospital de Florida, tras su diagnóstico de cáncer en los pulmones y el hígado.

“Gracias por esos abrazos virtuales que me envían. No tienen idea de cuanto bien me hacen. Les pido que continuen orando”, dijo entonces, a través de su perfil de Facebook.

A través de los años, Merced Goitia fue reconocido por su trayectoria como actor, comediante y escritor, así como por su vocación como educador. Su carisma y entrega lo convirtieron en una figura muy querida tanto en el mundo del entretenimiento como en la comunidad educativa.

La familia indicó que más adelante ofrecerán detalles de las exequias fúnebres.

Merced Goitia nació el 4 de octubre de 1962. Se graduó de un Bachillerato en Educación Secundaria con concentración en Lenguas Extranjeras y una Maestría en Supervisión Escolar, según la Fundación para la Cultura Popular.

Su trayectoria en el mundo del teatro abarcó desde comedias infantiles hasta producciones musicales. Participó en obras como Llegó Papo de Nueva York, Puerto Rico fua y Con el agua hasta el cuello, donde dejó ver su versatilidad sobre el escenario.

Además, formó parte del elenco de la televisión local, destacándose en producciones transmitidas por Telemundo.