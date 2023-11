El cantante urbano Alexio “La Bruja” falleció este martes a sus 34 años, según publicó Pepe Quintana quien fuera productor del artista.

“Mi HERMANO no esperábamos esto nos cojio de sorpresa por que aunque sabíamos tu condición tu actitud de GUERRERO camuflajiaba ese dolor que cargabas día a día … como te dije cuando te vi TE AMO BROTHER y cumpliste tu sueño de ser artista . Válgame esta me duele mucho para mi y para los míos eres familia . Siempre recordaré todo lo bueno que vivimos en el camino Cuando nada de esto era real hasta que lo hicimos real . Descansa en paz mi hermano espero volverte a ver algún día pq estas en mi lista de mis seres queridos . No encuentro más palabras mi brother … 😔 DESCANSA EN PAZ 🖤✊🏽⚔️ @alexiolabruja #LosDelCorazonNegro”, escribió Quintana en un post de Instagram junto a una foto en la que aparece acompañado de Alexio.

Asimismo la la emisora radial La Nueva 94 FM publicó en sus redes sociales lamentó la muerte del intérprete urbano.

“El género urbano está de luto. Víctor Alexis Rivera aka Alexio “La Bruja”, pierde la batalla contra el cáncer. Nuestras condolencias a sus familiares y allegados. Descansa Alexio”, lee pa publicación de la mencionada emisoa en su página de Facebook.

La muerte de la voz de “Tumba la casa” y “Cementerio en el corazón” surge unos días luego que su colega y amigo, Arcángel, le pidiera a los seguidores que pudieran a donar plaquetas para su “hermano de otra madre, que se encuentra luchando como todo un guerrero por su vida”.

“Yo voy a ti mi bro, yo sé que tú puedes. Estoy en México pero ya mismo salgo para 🇵🇷. RESISTE que quiero volverte a ver. VOY POR AHÍ!”, concluyó el mensaje, que también fue compartido por Anuel en una de historias en Instagram.

De acuerdo con publicaciones previas en Primera Hora, el intérprete tuvo un diagnóstico de cáncer de mama en el 2017.

Para entonces inició un agresivo tratamiento de quimioterapias, puesto que el tumor se le encontró en etapa avanzada.

Alexio, natural de Carolina, logró colaboraciones con figuras reconocidas como Daddy Yankee, Anuel AA, Nicky Jam, Zion, Ozuna, Farruko, De La Ghetto y Ñengo Flow, a lo largo de su carrera.

Su último mensaje en redes sociales se publicó el pasado 6 de septiembre, donde compartió un retrato suyo diciendo que era “siempre natural. COMO LOS DESASTRES”.