El cuñado de la cantante Milly Quezada falleció a causa del coronavirus Covid-19 y otras complicaciones, informó esta noche Nélida Acevedo, representante de la artista en la Isla.

Fausto Arias, esposo de Jocelyn, hermana de la artista y quien la acompañaba en la vieja agrupación Milly Jocelyn y Los Vecinos, estaba recluido en el hospital Englewood en Nueva Jersey tras ser diagnosticado con la enfermedad.

Hace una semana había mostrado una leve mejoría, sin embargo, no se pudo recuperar. Sus pulmones estaban comprometidos. Presentó, además, complicaciones con el sistema renal.

En una reciente publicación en Facebook, Jocelyn Arias indicó que su esposo, de 65 años y quien era pastor, padecía de asma y sufría de otras condiciones de salud. Previamente estuvieron en el hospital Hakensack en Nueva Jersey, donde no identificaron el virus a tiempo.

”Aparentemente el hospital no Hackensack no atrapó eso en su tiempo allí desde el domingo (pasado), haciéndome llevar un paciente de 65 años con asma y otras situaciones de salud a casa, a pesar de que le decíamos que no podía respirar bien. Cambiar al hospital de Englewood fue la mejor decisión que tomamos”, publicó entonces la pastora.

Además de la esposa, le sobreviven los hijos Isabelle y Gabriel Arias, las nietas Haylee, Aliya y Mikayla, de 12,10 y siete años, respectivamente.

Previo a convertirse al Evangelio, Arias fue el trombonista de la orquesta de Milly Jocelyn y Los Vecinos por más de dos décadas.

El matrimonio fundó el Centro Cristiano de Adoración en Nueva Jersey donde predicaban las Buenas Nuevas del Señor.