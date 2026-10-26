Ha fallecido Eric Bauza, el galardonado actor de doblaje cuyas interpretaciones de Bugs Bunny, el Pato Lucas y muchos otros personajes lo convirtieron en la voz moderna de Looney Tunes. Tenía 46 años.

Bauza falleció repentinamente el domingo por la noche, según informó su familia en un comunicado. La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles informó de que falleció en su domicilio a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Desde 2001, Bauza ha acumulado más de 400 trabajos como actor de doblaje a lo largo de una carrera en la que ha prestado su voz a queridos personajes de series animadas de Looney Tunes, entre ellas «El gato con botas», «Los Muppet Bebés», «Avatar: La leyenda de Aang» y muchas otras. Ganó tres premios Emmy en la categoría de programas infantiles y familiares, entre 2022 y 2025.

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«Looney Tunes siempre ocupará un lugar especial en mi corazón», declaró Bauza en una entrevista concedida este año a The Associated Press. «Al principio los veía los sábados por la mañana. No es solo la voz, sino que toda la estética en general me ha influido como artista».

Bauza, que se crió en Scarborough (Ontario) en el seno de una familia de inmigrantes filipinos, descubrió su pasión por el doblaje cuando era adolescente. En el instituto, solía leer los anuncios matutinos por megafonía imitando las voces de diversos personajes de dibujos animados.

Al poner voz a los personajes de Looney Tunes, Bauza imitaba a Mel Blanc con fidelidad y reverencia. Tan grande era su afecto por Blanc que, en sus conversaciones, solía incluso imitarlo fuera de la cabina de grabación. El año pasado, Bauza declaró a The New York Times: «Mel Blanc es como la voz de Dios para mí».

El trabajo de Bauza en «Looney Tunes» incluyó largometrajes como «Space Jam: Un nuevo legado» (2021), «El día en que la Tierra explotó: Una película de Looney Tunes» (2024) y «Coyote vs. Acme», estrenada este año. Esa película, en la que el Coyote lleva a la Corporación Acme a los tribunales por sus productos defectuosos, se convirtió en un modesto caso mediático después de que Warner Bros. decidiera no estrenarla.

Tras la oleada de protestas de los fans, avivada en parte por Bauza, la película acabó encontrando un distribuidor en Ketchup Entertainment y superó los 100 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Mientras la película se encontraba en el limbo, Bauza abogó por su estreno en los Premios Annie de 2024, imitando la voz del Pato Daffy.

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«Es el personaje de dibujos animados por excelencia, por encima de cualquier otro, a la hora de suplicar y rogar», explicó Bauza. «Me pareció lo más adecuado».

Como actor de doblaje profesional, a Bauza a veces le molestaba que se contratara a famosos para sustituirlo en producciones de mayor presupuesto. En algunas ocasiones, Bauza se encargó de la sincronización de voz de estrellas como Bill Hader en «Bob’s Burgers» y Antonio Banderas en el papel del Gato con Botas.

«Por mi experiencia, tras haber trabajado varias veces en el formato de largometraje, siempre me recuerdan que se trata de un “diálogo provisional” y que “Chris Pratt pondrá voz a todos los personajes de Looney Tunes en esta película”… No, es broma», declaró Bauza a la AP.

Pero incluso en producciones en las que las estrellas de primera línea acaparaban el protagonismo, Bauza afirmó que aún había espacio para que «gente corriente como yo» diera vida al escenario. Bauza, que rara vez pasaba más de unos minutos sin meterse en la piel de Bugs, Daffy u otro personaje, siempre se mostraba profundamente agradecido por formar parte del legado de Looney Tunes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.