La Fundación Nacional para la Cultura Popular informó el deceso de su fundador y director ejecutivo, Javier Carlos Santiago González, a eso del mediodía de hoy.

Según informó el ente en su página web, el también periodista llevaba alrededor de un año enfrentando complicaciones de salud que minaban su quehacer cultural. Santiago González incorporó la Fundación en el 1996, y desde entonces “se ha consolidado como custodia del patrimonio cultural puertorriqueño, promoviendo el estudio, la conservación y la difusión de nuestras expresiones populares, clásicas y folklóricas, tanto en Puerto Rico como en la diáspora”, lee la nota de duelo publicada por el ente.

A través de la gesta de Santiago, la Fundación Nacional Para la Cultura Popular trascendió de ser un guardián del legado cultural del país, convirtiéndose en una tribuna de difusión para las obras de los obreros del arte y desde la que también se reconocía el trabajo de estos. Los tradicionales “Atardeceres Navideños”, con los que Danny Rivera agasaja a su pueblo desde el balcón de la Fundación año tras año en diciembre, son quizá el ejemplo más conocido de esa gesta que también incluye presentaciones de libros, documentales, monólogos y presentaciones artísticas constantes.

Su página digital, www.PRpop.org, también recoge la faena constante del quehacer cultural nacional.

“Denominado por el artista Alí Francis como el “Apóstol de la Cultura”, Javier deja un legado invaluable de servicio a la clase artística, la comunidad y la cultura popular de Puerto Rico. Con dedicación y esmero, elevó su proyecto de vida —la Fundación Nacional para la Cultura Popular— al sitial de proyecto de país", expresó la entidad en su portal.

Sus familiares solicitan espacio para asimilar este proceso y atender asuntos apremiantes en el núcleo familiar. Los detalles sobre las exequias fúnebres y cualquier decisión adicional serán compartidos oportunamente a través de la página oficial de la Fundación.