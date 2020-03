Jovani Vázquez suele usar sus redes sociales para animar a sus seguidores con sus ocurrencias. Pero ahora es él quien ha recibido decenas de mensajes de consuelo luego de publicar que su abuela falleció ayer.

“Mi abuela murió!!!!! Lo más que me importa y amo murió! Lo único que me quedaba murió!!!!!!!!!”, compartió el joven en su cuenta de Twitter sin ofrecer más detalles del deceso.

En unos tuits previos, Jovani compartió que su abuela -quien era la única que quedaba viva de sus cuatro abuelos- se encontraba hospitalizada, y pidió oraciones por ella.

“Fuerza, atesora todo los buenos momentos junto a ella y sigue adelante. Desde el cielo seguirá cuidando de ti, honrala. Dios te bendiga”; “Mucha paz y fortaleza. Ya descansa en paz”; “Fuerza, tu siempre has salido de situaciones difíciles”; “Un abrazo solidario y mucha fortaleza para tí”, han sido algunos comentarios de aliento de sus seguidores.

La vida del joven ha tenido más bajas que altas. En una entrevista en mayo del 2018 en el desaparecido espacio de Univision Estos Dos Sin Frenos, el cantante explicó que su progenitora fue asesinada en un tiroteo mientras andaban en un vehículo cuando apenas él era un niño.

“Se formó un tiroteo en un callejón en Puerto Rico, y yo con mi hermano y mi hermana estábamos en el carro y se formó un tiroteo. La bala le dio en su cabeza, el carro chocó con un carro y luego con una pared. Yo me bajo del carro, grito, con apenas ocho años, cuando toco a mi mami no me responde”, indicó el joven.