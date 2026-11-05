El medio artístico mexicano está de luto tras la muerte de la actriz María Alicia Delgado, quien falleció este miércoles a los 77 años. La intérprete participó en numerosas producciones de TelevisaUnivision, entre ellas las telenovelas De que te quiero, te quiero, La vecina, Enamorándome de Ramón y Monteverde.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó su fallecimiento mediante una publicación en sus redes sociales, en la que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de la artista.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete María Alicia Delgado”, indicó la organización, que destacó su participación en producciones como Derbez en cuando, Está libre y Monteverde.

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Según informó Televisa Espectáculos, la actriz murió a consecuencia de un cáncer. La también actriz mexicana Ingrid Martz, quien compartió durante años con Delgado en la serie de comedia ¿Tú crees?, reveló que la intérprete había mantenido su enfermedad en privado.

“Ella no quiso que nadie lo supiera”, expresó Martz, de acuerdo con el medio.

Delgado continuó activa en la televisión hasta este año. Tuvo una participación especial en la telenovela Sabor a ti, que transmite Univision a las 8:00 p.m., hora del Este, y que protagonizan Eva Cedeño y Mario Morán.

La producción del melodrama también reaccionó a su partida con un mensaje publicado en Instagram. En la historia, la actriz interpretó a Carmen, personaje al que sus compañeros llamaban cariñosamente “Bombona”.

“Lucero Suárez y toda la producción de Sabor a ti despedimos con profunda tristeza a María Alicia Delgado, nuestra querida Bombona”, expresó el equipo, que recordó su talento, entrega y los momentos compartidos durante la grabación.

Antes de este proyecto, la actriz había formado parte del elenco de Monteverde, donde interpretó a la madre Gustava Río.

Su compañera en esa producción, África Zavala, le dedicó un emotivo mensaje en el que recordó su alegría, sentido del humor y la admiración que sentía por ella.

“Desde el primer momento en que te conocí y tuve el privilegio de trabajar contigo, me deslumbraste. Tenías una luz tan especial, una personalidad arrolladora, una alegría contagiosa y esa maravillosa capacidad de hacer reír a todos los que teníamos la fortuna de estar cerca de ti”, escribió Zavala.

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La actriz también destacó la fortaleza y generosidad de Delgado, y lamentó su fallecimiento.

“Me duele profundamente saber que ya no estás entre nosotros. [...] Gracias por tu alegría, por tus enseñanzas, por tu cariño y, sobre todo, por haberme regalado la dicha de conocerte. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa inmensa”, añadió.

Delgado deja una trayectoria vinculada a la televisión mexicana y el recuerdo de quienes compartieron con ella dentro y fuera de los escenarios.