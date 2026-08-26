La actriz venezolana Andreína Yépez, conocida por sus papeles en las telenovelas “Amantes de luna llena”, “Cosita Rica” y “La mujer perfecta”, falleció este martes en la ciudad de Miami, Florida (Estados Unidos). Tenía 51 años.

Según reportes, la también modelo y comediante había sido diagnosticada con cáncer de páncreas hace aproximadamente un mes y se encontraba hospitalizada.

La artista había manejado su enfermedad de manera privada y su muerte ha causado conmoción en la industria del entretenimiento.

El fallecimiento de Yépez fue anunciado por los comunicadores Ronald Sanoja y Joseline Rodríguez en sus cuentas de Instagram.

Asimismo, el programa Zona I confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

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“Nuestra inolvidable artista libró de manera muy privada, íntima y valiente una dura y fugaz batalla contra el cáncer tras haber sido diagnosticada hace apenas un mes”, dice la publicación.

Yépez obtuvo reconocimiento desde muy joven por ser bailarina del tema musical “La Piernona”, de Miguel Moly.

También apareció en los legendarios programas de humor “Bienvenidos”, de Miguel Ángel Landa, y “Cheverísimo”, de Carlos Cerutti.

Entre sus trabajos televisivos destacan: “El país de las mujeres”, “El amor las vuelve locas”, “Trapos íntimos”, “La vida entera” y “Dulce Amargo”.