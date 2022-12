La actriz y comediante Kirstie Alley falleció después de una batalla privada contra el cáncer, anunció esta noche su familia a varios medios de entretenimiento.

Tenía 71 años.

En declaraciones a la revista People, las hijas de la actriz, True y Lillie Parker, confirmaron que Kirstie murió hoy lunes.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto”, manifestaron en un comunicado.

Kirstie apareció en series de televión como Cheers, Veronica’s Closet, Fat Actress, y Scream Queens. En la pantalla gigante, protagonizó Look Who’s Talking, Star Trek II: The Wrath of Khan, Drop Dead Gorgeous, entre otras películas.

Amigos de la artista han reaccionado a la noticia en las redes sociales.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie”, expresó el actor John Travolta en su cuenta de Instagram. En el 1989, Alley y Travolta protagonizaron la cinta Look Who’s Talking.