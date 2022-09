La presentadora de contenido infantil Sandra Zaiter murió esta tarde a los 78 años de edad.

La noticia fue confirmada por Leticia Rossy, familiar cercano de la animadora.

Según contó, en la mañana de hoy llevaron a Sandra en ambulancia al hospital Presbiteriano, donde le detectaron que tenía pulmonía, “algo sumamente extraño porque Sandra nunca tosió, ni estornudó, ni tenía flema ni nada”.

Debido al cuadro de salud, le pusieron antibióticos y oxigenación en los pulmones, “pero desgraciadamente la perdimos”, expresó Rossy compungida.

Adelantó que se hicieron los arreglos con la funeraria Ehret, donde estarán los restos de la querida presentadora, lo que esperaba sucedira entre martes o miércoles. Posteriormente, será cremada. Por deseos de Sandra, sus cenizas estarán junto con las de su progenitora.

Su vida y obra permanente

Zaiter a nació en República Dominicana el 21 de noviembre de 1943. De padre de nacionalidad libanesa y madre italiana, a temprana edad su familia se trasladó a Nueva York, para luego establecerse de modo permanente en Puerto Rico.

Sobre esta realidad, Zaiter una vez compartió en Facebook que “jamás negaría que la tierra que me vio nacer fue Santo Domingo, pues a orgullo lo llevo. Pero siempre diré que soy una borincana nacida en la República Dominicana y que por derecho propio elegí a Puerto Rico como mi Patria”.

La educación, el arte y la labor social fueron su norte.

Además de lograr su bachillerato en Estudios Generales y su maestría en Historia y Lenguas de la Universidad de Puerto Rico, para 1965 ejerció como profesora en un colegio de San Juan, tiempo para el que cantaba y tocaba la guitarra con el grupo juvenil La Ronda de Alegría, según datos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, talentos que la prepararon para, eventualmente, debutar en la televisión en 1969 en el espacio infantil de “Telecómicas”.

En 1971 pasó al programa “Romper Room”, convirtiéndose en “Miss Sandra”. Mientras, continuaba ejerciendo el magisterio en las aulas y promocionando su primer álbum musical: “Mis primeras canciones”.

En 1974 inició nuevos retos profesionales como productora de su propio espacio infantil, “Sandra en Rikalandia”.

Sin embargo, sus proyectos tuvieron que ponerse en pausa a raíz del trágico accidente que sufrió el 13 de septiembre de 1975, en la isla de Icacos, al este de Puerto Rico.

En una entrevista a este medio en 2016, y siempre con una sonrisa, la artista manifestó haber hecho las paces con el suceso que marcó su vida.

“Los seres humanos en la vida cometemos muchos errores, muchos descuidos. Tuve un accidente en la playa tirándome de una roca al mar que me provocó pagar un precio, porque había saltado varias veces en la mañana y temprano en la tarde. Pero no me había percatado que la marea había bajado”, expresó. “Yo no tengo a quién echarle la culpa. ¿Al mar? Fue un descuido mío. Lo tengo que asumir, y tengo que pagar el precio”, reflexionó sobre el suceso que la dejó en silla de ruedas.

Pero el no poder caminar no frenó sus deseos de seguir evolucionando en el arte. Sin abandonar el magisterio, en 1977 comenzó a pintar.

Mientras continuaba con su programa infantil, su compromiso con la labor social fue más firme. Viajó como embajadora en dos ocasiones a Chile para participar en un telemaratón de niños lisiados. A finales de los 70 recibió el premio Broadcast Award, otorgado por la Fundación Nacional de Epilepsia por un programa de orientación sobre la enfermedad realizado en Puerto Rico.

En la década de los 80 laboró en los programas “Con Sandra” (canal 7) y “Hablemos” (canal 6), este último dirigido a adolescentes. En 1983 formó parte del bloque infantil “Teatrimundo” (Telemundo). Posteriormente, colaboró en el programa “En vivo a las 5″, también de Telemundo. Pero en verano de 2001 su programa infantil llegó a su fin. Meses más tarde, el canal bautizó uno de sus estudios con el nombre de la presentadora.

En 1991 Empresas Meyer realizó el unitario “Gaviota de la esperanza”, inspirado en la vida de la artista.

Como parte de su labor social, en 2016 aceptó la invitación de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) para formar parte de una serie de talleres dirigidos a orientar sobre los derechos de quienes sufren limitaciones. “Cuando vemos a una persona con impedimentos tendemos a pensar que no piensa, que no puede decidir”, manifestó la también cantante a este medio. “Vamos a un restaurante y el mozo le pregunta a la persona que nos acompaña, ‘¿Qué quiere ella de tomar?’ ¿Qué quiere ella de comer?’. Y hay que empezar por educar”, expresó Zaiter.

Entre las producciones discográficas a su haber se incluyen “Ronda de la Alegría – canciones nuevas para un nuevo ambiente”, “Mis primeras canciones”, “Las tablas de multiplicar cantadas”, “Cantando la ortografía” y “Festilindo”. También, “Cuentos y fábulas” y “Chim Bum Bam” (1999).

Zaiter se mantuvo alejada de la vida pública en los últimos años debido a una serie de quebrantos en su salud. En enero del 2021 sufrió una caída mientras cruzaba una calle en su silla de ruedas. En el 2019, ademásm sufrió un accidente automovilístico que le causó fracturas en la muñeca derecha y en ambos fémur. Tiempo después estuvo cerca de 20 días hospitalizada por una situación de salud que no se especificó.

