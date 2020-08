View this post on Instagram

¡Se me fue Mami!⁣⁣🙏🏻 ⁣ Sabía que este momento podía llegar, pero no sabía como iba actuar. ⁣⁣ Tus 3 hijos estuvimos ahí para ti, en tu peor momento y luchamos para que no te nos fueras. ⁣⁣ Hay que aceptar la voluntad de DIOS, hay que aprender que es cuando el diga y no cuando nosotros queramos. Como hijo, me siento tranquilo, porque en vida pude atenderte y mimarte cuantas veces necesitabas. ⁣⁣ Tu compromiso de madre no tiene valor, tu lucha diaria por vernos bien y ser unos hombres hechos y derechos se te agradece con el alma y el corazón. Siempre fuiste una mujer excepcional y luchadora. ⁣⁣ ⁣⁣ Se que tocaste muchas vidas con tu profesión de maestra, era tu pasión. Trabajaste fuertemente para que todos tus alumnos crecieran con Dios dentro de su corazón. ⁣⁣ ⁣⁣ Gracias por darnos tanto y por tu compromiso como; mujer, madre, abuela, amiga, hermana, maestra y mujer de Dios.⁣⁣ ⁣⁣ Peleábamos mucho, pero nos amábamos. Te amaré, SIEMPRE...⁣⁣😢 ⁣⁣ ⁣⁣