El reguetonero cubano conocido como El Dizzy, cuyo nombre real era Abraham Fernández, falleció tras ser atropellado en la ciudad de Miami.

Una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe señala que el accidente de tránsito fue reportado como un atropello con fuga: “El responsable lo abandonó allí”.

Según el portal Ciber Cuba, el siniestro cobró la vida del cantante el pasado sábado a solo tres cuadras de su hogar en Miami Beach cuando se dirigía a trabajar en su día libre.

La noticia fue confirmada por la cuenta de Instagram Calientalo Media, que expresó su pesar por el fallecimiento del artista urbano.

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Mientras Jorge Fernández, padre de Abraham, se encontraba ingresado en el Jackson Trauma Center de Miami debido a problemas de salud, tuvo que recibir la devastadora noticia.

De acuerdo con el medio Cuba en Miami, la madre del joven, radicada en España, no pudo desplazarse a Estados Unidos por problemas con sus documentos legales, por lo que se vio obligada a enfrentar la pérdida lejos de sus seres queridos y sin la posibilidad de despedirse personalmente.

Hasta el momento, se han recaudado $15,918 de una meta de $20,000 en la página de GoFundMe creada por Marta Lorenzo para ayudar a costear los servicios funerarios.

“Abraham tenía 25 años, estaba lleno de vida, amaba la música, escribía canciones y cantaba, y tenía el corazón más bondadoso”, describió Lorenzo en la página de recaudación de fondos.