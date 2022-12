El coreógrafo y productor de televisión Stephen “tWitch” Boss murió a sus 40 años. De acuerdo con información fue confirmada por fuentes policiales al portal de farándula TMZ, todo apunta a que se privó de la vida.

Según las fuentes de la policía, la esposa de Stephen, Allison Holker, llegó el martes a una estación de policía de Los Ángeles el martes y estaba desesperada porque dijo que Stephen se había ido de casa sin su auto, un comportamiento que no era típico de él. Poco tiempo después, la policía recibió una llamada por un “tiroteo” en un hotel de Los Ángeles, y encontraron en el lugar el cuerpo de Stephen, muerto por una aparente herida de bala autoinfligida.

Stephen comenzó a trabajar en el programa de Ellen en 2014 y estuvo con ella hasta que el programa terminó en mayo de 2022. Se convirtió en productor ejecutivo del programa en 2020.

Tuvo su oportunidad en el mundo del espectáculo en 2008, cuando quedó en segundo lugar en “So You Think Can Dance”. Luego pasó a actuar, obteniendo varios papeles en los que podía mostrar sus habilidades de baile. Stephen interpretó a “Jason” en la franquicia de películas Step Up, y también estuvo en Magic Mike XXL.

Según TMZ, fotógrafos que hablaron con él en septiembre recordaron que el productor “sonaba feliz de tener más tiempo con su familia” luego del final del show de “Ellen”.

Stephen presentó varios reality shows... en particular, él y Allison presentaron “Disney’s Fairy Tale Weddings” juntos en Disney+. La pareja se casó en 2013 y acababa de celebrar su aniversario de 9 años el sábado. Tuvieron tres hijos.

Si usted o alguien que conoce está en riesgo de privarse de la vida, llame de inmediato a la Línea PAS al teléfono 1-800-981-0023.