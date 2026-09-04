La muerte de Dolly Parton tomó por sorpresa a millones de seguidores. Ahora, su sobrina Jada Star reveló que la leyenda del country decidió mantener en secreto su diagnóstico de cáncer porque nunca quiso convertirse en motivo de preocupación para los demás.

18 Fotos La famosa cantante de country murió hoy a los 80 años.

En una entrevista con Extra, Star explicó que su tía llevó la enfermedad con absoluta discreción durante sus últimos meses de vida.

“Ella nunca quiso preocupar a nadie”, afirmó la cantante, al recordar la decisión de Parton de mantener su batalla contra el cáncer en la esfera privada.

Parton falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, tras una breve lucha contra el cáncer. Su familia confirmó la noticia después de su muerte, aunque nunca hizo público el tipo de cáncer que padecía.

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Según Jada Star, el impacto fue enorme incluso para quienes estaban cerca de la artista. La sobrina describió estos días como “difíciles, surrealistas y agridulces”, aunque aseguró que las innumerables muestras de cariño del público han ayudado a la familia a sobrellevar el duelo.

Durante la entrevista, Star destacó que el recuerdo de Dolly no solo vive en éxitos como Jolene o I Will Always Love You, sino también en la huella humanitaria que dejó durante décadas.

La cantante impulsó la Imagination Library, un programa que ha distribuido cientos de millones de libros gratuitos a niños, y financió investigaciones médicas que contribuyeron al desarrollo de una vacuna que salvó innumerables vidas, recordó su familia.

Días después de su fallecimiento, Jada Star le rindió homenaje en el escenario del Grand Ole Opry, donde interpretó The Orchard, un tema que ambas grabaron juntas para el álbum familiar Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables. La presentación se convirtió en uno de los tributos más emotivos dedicados a la “Reina del Country”.