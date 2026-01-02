La familia de Pedro Juan Figueroa agradeció las muestras de cariño que han recibido tras la muerte del veterano comentarista puertorriqueño ayer, en pleno Año Nuevo, y ahora piden la ayuda del pueblo para cubrir sus gastos fúnebres y médicos.

La petición se dio a conocer a través de un comunicado oficial que subió la reportera de “Lo sé todo”, Yulianna Vargas, a su cuenta de Instagram, donde José Ángel Figueroa, hermano del presentador del programa de fárandula de Wapa Televisión, se expresó ante el difícil momento que afrontan.

“En horas de la tarde, nuestro Pedro Juan Figueroa ha partido a morar a los brazos del señor debido a complicaciones en su salud”, lee el comunicado. “Ahora podemos asegurar que ya no hay más dolor”.

La familia también exhortó al público a que “sigan orando para que se mitigue este dolor”.

“A aquel que desee hacer algún tipo de donativo para los gastos fúnebres y médicos puede enviarlo por ATH Móvil al número 787-366-4044″, añadió, indicando que pronto darán detalles sobre los actos fúnebres.

Celebridades lamentan la pérdida

Diversas figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias tras el deceso de Pedro Juan Figueroa, y acudieron a sus redes para rendir homenaje al conocido animador y comunicador de farándula que se destacó tanto en la radio, como en la televisión nacional.

Su compañero de “Lo sé todo”, Fernán Vélez “Nalgorazzi”, manifestó sus condolencias, y recordó qué llegó a conocer a Figueroa cuando lo fue a sustituir en el programa “Echando chispas” en NotiUno, y hasta cuando se convirtió en su reemplazo en el programa “Dando Candela” de Telemundo, justo cuando Figueroa se unió al elenco del programa del canal 4.

“Siempre nos llevamos bien (al aire y fuera del aire) y fue excelente compañero, muy profesional, le gustaba el vacilón también. Aprendí mucho de él en todo el camino”, escribió Vélez, quien celebró la extensa trayectoria que tuvo su colega en los medios de comunicación, su habilidad para llevar los chismes, y el “teaseo”, o la forma llamativa de llevar los adelantos de alguna noticia con su conocido “ponme tensión”.

“En su proceso de salud lo respeté y apoyé, como hicimos todos los compañeros del show. Vivir esto nuevamente es muy duro. He pasado por este dolor en varias ocasiones, entre ellas con la partida de compañeros de pantalla como mi amigo Papo Brenes, Alex Soto y Leo Fernández, entre otros. Mi más sentido pésame a su familia y a mis compañeros de trabajo. Descansa en paz, Pedro. Siempre te recordaremos”, concluyó.

Otro que se unió a las condolencias fue el animador Héctor Marcano, quien recordará a Figueroa como “un hombre cumplidor, respetuoso y comprometido con su labor, incluso en medio de sus propias batallas”.

“Sabíamos de su delicada situación de salud y, aun así, continuó como si nada, con esa entereza silenciosa que solo tienen quienes entienden la vida desde la responsabilidad y la dignidad. Hace unas semanas el cuerpo ya no pudo más.La vida es un soplo. Hoy, Pedro Juan Figueroa, descansa en paz”, escribió Marcano de su excompañero de “Qué suerte”.

“A su familia y seres queridos, mi abrazo solidario. Que encuentren consuelo en la certeza de que su huella fue real y su paso no fue en vano. Que descanse en paz”, manifestó.

Shanira Blanco también lamentó la pérdida de Figueroa, a quien también conoció en el antiguo espacio nocturno de Univisión Puerto Rico.

“✨Que años de lujo… una era sin igual. Una etapa de tanto aprendizaje… y Pedro, fue uno de esos grandes maestros💫“, compartió la animadora de ”Aquí estamos” de WIPR. “Gracias por tus consejos, tu sonrisas, y tu sabiduria… que siempre estuvo presente.🕊️Hoy el cielo abre sus puertas para recibirte… Descansa en Paz…✨🤍“, agregó.