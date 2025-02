Chiara Ferragni supo ser una de las influencers más conocidas de las redes sociales. El éxito que cosechó con su blog The Blonde Salad hizo que su nombre resonara con fuerza y pasó a convertirse en una de las empresarias jóvenes más aclamadas, con su propia línea de ropa y accesorios. Sin embargo, durante el último año y medio su carrera y su vida personal, cayeron en picada.

Fue multada y acusada de estafa por la venta de panes y huevos de Pascua asociados con su marca que presuntamente tenían fines benéficos y esta semana se confirmó que irá a juicio. Además, en el medio se separó de su marido, el rapero Federico Leonardo Lucia, más conocido como Fedez.

PUBLICIDAD

Ahora, a un año de la ruptura, la italiana rompió el silencio y contó los entretelones de su relación: su marido, que la dejó en el periodo más difícil de su vida, tuvo una amante incluso desde antes de que se casaran.

“Opté por el silencio durante los últimos meses para intentar protegerme a mí y a mi familia en dos cuestiones que me afectaron profundamente: por un lado, el tema laboral, por el que haré todo lo que esté a mi alcance para defender mi causa y demostrar mi inocencia, y por el otro el tema privado, sobre el que, ahora, ya no puedo quedarme callada”. Así comenzó el descargo que realizó Chiara Ferragni el miércoles a través de sus historias de Instagram, red social en la que acumula 28.6 millones de seguidores.

“Viví siete años de una relación en la que amé como amo, sin límites y con todo mi ser. Amé, incluso cuando había tantas razones para abandonar, soporté situaciones en las que le habría dicho a cualquier amigo ‘no te obligues a hacer esto’, porque para mí el amor también era esto: sacrificarse. Minimizar constantemente las faltas de respeto y justificar malas actitudes, para proteger a la otra parte, para proteger a la familia, para proteger a la pareja. Porque siempre me consideré la fuerte, la independiente, la que tenía que luchar por todos”.

La empresaria reveló que por ese motivo prefirió quedarse callada, incluso cuando la dejaron “de un día para otro”, en febrero, cuando atravesó el período más difícil y mientras “luchaba por levantarse de la cama”: “Escuché decir muchas veces que lo había echado de casa [a Fedez], pero nunca se dijo que lo eché de casa después de descubrir una traición en esos mismos días (solo una de tantas evidentemente) y nunca se dijo que él agarró las valijas para no dejarse arrastrar por ‘el daño de mi imagen’”.

PUBLICIDAD

“No dije nada públicamente en los meses siguientes, ni siquiera después de todas las burradas que descubría que se hacían constantemente a mis espaldas mientras hacía todo lo posible para intentar sacarlo de los momentos oscuros, sin darme cuenta de todo esto. No dije nada públicamente ni siquiera cuando, unos días antes de la Navidad de 2024, Federico me llamó (muy consciente de que estaba hablando conmigo por teléfono) y admitió por primera vez el romance con esta amante con la que estaba desde 2017 y también me dijo que pensó en no casarse unos días antes de la boda, pero luego no supo cómo echarse atrás públicamente”, reveló Ferragni.

De esta manera, la influencer reveló que su exmarido le fue infiel, incluso antes de que se convirtieran en marido y mujer. Ellos se casaron el 1 de septiembre de 2018, tras dos años de relación, en una espectacular boda en Sicilia, Italia. Tan solo unos meses antes se habían convertido en padres por primera vez de un niño, Leone Lucia Ferragni. En marzo de 2021 nació su segunda hija, Vittoria Lucia Ferragni.

“Vomité, entendí que lo que había vivido era una burla total, pero sufrí en silencio, rodeada solo de la cercanía de quienes de verdad me quieren y desean amor verdadero de ambas partes para el futuro”, continuó la empresaria. “Me callé porque quería seguir adelante sin pensar en el dolor que había sufrido y porque tengo dos hijos que escucharán todo lo que sus padres digan el uno del otro y sufrirán con ciertas declaraciones. Pero, decidir junto con su amiga que se harían públicos más detalles, probablemente para vengar el amor no correspondido de su amante, fue un golpe realmente bajo”, expresó.

PUBLICIDAD

Con esos “detalles demasiado dolorosos” se refería a que, según detalle, su ex llamó a su amante antes de pasar por el altar para decirle que “solo un gesto de su parte sería suficiente para dejarlo todo” o que antes su operación él le mandaba mensajes a su amante, mientras ella “estaba en esa cama tomándole la mano y deseando cada segundo tener ese mal en su lugar para no verlo sufrir”.

“Callé sobre muchos temas, pero leí demasiadas tonterías como para seguir fingiendo que no pasa nada: mi relación con Federico era real para mí, nunca estuve en una pareja abierta (evidentemente solo estaba abierta para la otra parte, sin que yo lo supiera) y, a pesar de todo, estoy orgulloso de haber amado incondicionalmente. Lamento que, para la otra parte, solo fuera una persona de la que burlarse y usar a su gusto, pero a veces está bien abrir los ojos, sentir el golpe, sufrir, levantarnos y entender que merecemos algo diferente. Un amor que ciertamente no es perfecto, pero al menos real y vivido por ambas partes por igual. Lo deseo para mí y lo deseo para todos ustedes, porque es lo mínimo en este caos que es nuestra vida”, concluyó Chiara Ferragni.

Aquí le dejamos las expresiones de la “influencer” de moda:

El desahogo de Chiara Ferragni por su matrimonio fallido en sus "stories" en Instagram. ( Captura )

El desahogo de Chiara Ferragni por su matrimonio fallido en sus "stories" en Instagram. ( Captura )

El desahogo de Chiara Ferragni por su matrimonio fallido en sus "stories" en Instagram. ( Captura )