La presentadora dominicana, Francisca Lachapel compartió hace unos días en su cuenta de Instagram, una foto en la que muestra una libras de más y una cicatriz en su abdomen luego de dar a luz hace un mes a su pequeño Genaro.

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”, escribió Lachapel en su cuenta de Instagtram.

PUBLICIDAD

Ante la sinceridad y valentía de la prresentadora, varios famosos le dieron consejos, le compartieron experiencias y le enviarion halagos.

A continuación algunos de los mensajes:

“Así se empodera a otras mujeres!! Rompiendo el estereotipo y siendo real aunque la sociedad no le guste la realidad!!! 🙌 love u very proud of you!!!”, le escribió Jomari Goyso.

“Es un proceso, disfrútalo, tenle paciencia, procreaste un ser maravilloso que cuando menos pienses te dirá Te amo Mamá ❤️ Te conozco y se que vas a queda igual o mejor que antes!!”, le dijo su compañera de programa, Ana Patricia Gámez.

“Ya verás que rápido se te olvidan las inseguridades a medida que crece y crece tu amor se madre. Te quiero mucho mi @francisca”, le escribió la periodusta Satcha Pretto.

“Orgullosa. Eres una madraza, nada más lindo que disfrutar tu proceso. Y cada proceso especialmente el de la maternidad es único, individual, inolvidable, especial. Abrazar tu cuerpo, aceptarlo en esta etapa es una respuesta en agradecimiento a todo lo que tu cuerpo ha hecho por ti; y una de las cosas fue darle fruto y vida a Genaro. Eres de las mias. Este cuerpo y el anterior @francisca son cuerpos de verano. Te quiero ❤️”, le mencionó por su parte, Astrid Rivera.

Mientras que Quique Usales le dijo “¡Estás divina y como dices Genaro es una bendición!”.

“Cuando tuve mis mellizos me quedaron 150 libras en el cuerpo demás. Me costó sangre, pero los guerreros de verdad conseguimos todo lo que nos proponemos”, fue el mensaje de la presentadora y cantante, Charytín Goyco

PUBLICIDAD

“Dale que tú puedes !!!!! Felicidades porque te tienes el mejor título del mundo, que es ser mamá ! Disfruta tu cuerpo así que hasta eso lo vas a extrañar. Es el proceso más hermoso del universo”, le aconsejó la reguetonera Natti Natasha.

“Consejos quiero yo de ti … Por que te he visto hacerlo una y otra vez ❤️ Y ahora con esa motivación y ese súper poder de ser mamá, no quiero ni imaginar lo que eres capaz de hacer! Voy a ti! Tqm”, le envió el chef Yisus.

“Daleeeee mi Fran!!!!! ❤️👏👏👏👏👏👏 mi total admiración!!! 😍”, le dijo Clarissa Molina.

“Tú Perfecta y bendecida lo demás es parte del proceso … mi mejor sugerencia es que NO escuches a nadie que te venga a decir cosas sin empatía y que te concentres en lo importante…y sabes que eres bella de cualquier forma ❤️❤️❤️”, estableció, Carolina Sandoval.

“Tú lo que menos necesitas son consejos. Eres una mujer íntegra, luchadora, que sabe lo que quiere y va por ello, que no se rinde ante la adversidad. Una mamá resiliente, sin complejos consciente y fan de tí misma con humildad. Tienes la voluntad que a muchos les falta aunque sean de fácil hablar. Así que ya veremos los resultados de esta travesía que muy seguramente, será exitosa, igual que tú. Te quiero, te aplaudo y te abrazo mi Fran ❤️”, aconsejó, Elyangelica González.

“Eres hermosa ahora y siempre Fran. Admirable! Disfruta el proceso y a tu muñeco. A veces sentimos esa “presion social” de lucir delgadas a poco tiempo de dar a luz sin darnos cuenta que el reflejo en el espejo no define lo que somos como seres humanos. Un día a la vez”, escribió la boricua, Karla Monroig.