El cantante Elvis Crespo tomó por sorpresa a un fanático suyo mientras ambos bajaban de una montaña de Tennessee.

El merenguero boricua y su esposa, Maribel Vega, lograron captar el momento cuando el caballero, también puertorriqueño, por acto de casualidad, comenzó a cantar “Por el caminito”, uno de los éxitos de su legendario álbum del 1999, “Píntame”.

“Dale, dale, cántasela”, se escucha en el fondo del video que compartió en sus redes sociales, donde Crespo y su seguidor continuaron interpretando el tema musical dentro de una guagua turística.

No obstante, no fue hasta que el exponente de “Suavemente” se quitó su mascarilla para que el hombre lo reconociera.

“¡Sorpresa! Cosas que pasan solo una vez en la vida: Estamos todos en una guagua para bajar de una atracción en Tennesse y el caballero del lado empieza: Por el caminito, yo te llevaré y no se había dado cuenta que yo estaba al lado, empiezo a cantar y aun no se da cuenta, cuando me quito la mascarilla”, publicó el artista.

Dicho movimiento ha generó alegría entre sus seguidores y algunas agrupaciones, como Grupo Manía, quienes aplaudieron el momento jocoso entre el merenguero y Kike Rosario, quien aseguró por Facebook que fue una “gran sorpresa y alegría que esto sucediera. Algo que jamás, jamás imaginamos que iba a suceder”.