Farruko no pudo contener las lágrimas anoche al recibir de la mano de sus hijos el premio especial “Excelencia Urbana” en Premio Lo Nuestro.

“Se siente grandioso, se siente glorioso. Yo en realidad no he agarrado el premio, porque el premio fueron los que me lo dieron”, expresó lloroso el artista urbano.

“Les agradezco el cariño por todos estos años. Les agradezco por darle de comer a mi familia. Gracias por tantos momentos lindos. No me estoy despidiendo, solo estoy haciendo una transición en mi vida y van a conocer al mejor Farruko que hayan visto”, manifestó Farruko.

Antes de recibir el galardón, el intérprete urbano presentó un medley de éxitos como “Ki”, con O’Neill y Daniel Habif, “Pepas”, “El incomprendido” y “Gracias”, junto a Pedro Capó.

Farruko se emociona al ver que sus hijos le harían entrega del premio especial "Excelencia Urbana" en Premio Lo Nuestro. (Univision) ( Suministrada )

Además del premio especial, Farruko también se alzó con el galardón a Canción del año: pop-urban/dance por el tema “Pepas”.

Farruko hizo pública su conversión espiritual el pasado 11 de febrero. Desde entonces, Carlos Efrén Reyes Rosado, su nombre verdadero, continuamente comparte mensajes de reflexión en sus redes sociales en su interés de llevar mensajes de esperanza.

Farruko cantó el tema "Gracias", junto a Pedro Capó. (Univision) ( Suministrada )

Premios Lo Nuestro se llevó a cabo en el FTX Arena de Miami y fue transmitido en Estados Unidos por Univision y en Puerto Rico por TeleOnce.

