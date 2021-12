El conductor del programa Jugando pelota dura (TeleOnce), Ferdinand Pérez, anunció esta noche en su propio espacio televisivo que dio positivo a COVID-19.

Pérez, a través de una entrevista virtual desde su casa con las panelistas Cyd Marie Fleming, Margarita Aponte y Dennise Pérez, indicó que, por estar vacunado, solo sintió “un pequeño catarro” y espera regresar al programa la semana que viene.

“No me queda de otra que unirme a las miles de personas que por alguna razón tenemos que estar en cuarentena. En el caso mío, di positivo a finales de la semana pasada”, manifestó.

Pérez pidió a la gente que se ponga la vacuna, pues ha hecho una gran diferencia en que apenas haya tenido síntomas.

“Yo soy muy privado con mis cosas personales y de familia, pero he visto que mucha gente está preguntando ‘¿dónde rayos está Ferdinand?’ y decidí hacer esto que no acostumbro hacer para decirle a toda la buena gente que nos aprecia y que nos quiere que estamos bien. Dimos positivo. Gracias a Dios tenía las tres vacunas y lo que he sentido es básicamente un catarrito muy leve, un poco de fiebre, y la congestión, que más que todo es lo que incomoda”, dijo.

“Si algo yo pudiera hacer hoy por las miles de personas que todavía no se han vacunado, (es decirle) se lo recomiendo, ahora no porque Garrastegui dijo o dijo la doctora Coello o todos los médicos, lo estoy diciendo porque lo he vivido en carne propia”, resaltó.