Con buen ánimo, agradecido y aferrado a la fe, Ferdinand Pérez habló por primera vez este viernes tras ser operado exitosamente el martes pasado por un tumor canceroso que le diagnosticaron hace menos de una semana.

Pérez reveló que fue intervenido quirúrgicamente en el cerebro, en el Hospital Menonita de Caguas.

“Tengo el teléfono que no me cabe un mensaje más, una llamada más, y sé que la gente lo hace con el mayor de los amores y lo aprecio en el alma. En estos días lo que uno necesita es buenas vibras, buenos mensajes y sobre todo oraciones, porque eso fue lo que me sacó de un cáncer terrible en los pulmones en el 2023, donde los doctores me dijeron que era de tres a cinco años el pronóstico de vida. Dios me salvó y aquí estoy de nuevo en la batalla, ahora con algo más complicado: salí de una operación en el cerebro, fue un éxito”, explicó.

PUBLICIDAD

El presentador del programa televisivo Jugando Pelota Dura ahora pasará a la fase de quimioterapia y radioterapia.

“Esto es friendo y comiendo, no se pierde tiempo y ahora viene el proceso que se le suma a la operación, que es complicado, pero estoy fortalecido, me siento muy fuerte, muy preparado”, indicó.

En marzo de 2023, el también exlegislador dio a conocer que le habían detectado un tumor canceroso, por lo que tuvo que poner en pausa la animación del programa, que también tiene su versión mañanera en la emisora radial NotiUno.

Cuatro meses más tarde regresó al programa tras culminar la etapa intensa de tratamientos para atajar el cáncer de cabeza y cuello que le habían diagnosticado.