El actor y cantante mexicano Fernando Allende presentó su nuevo libro " Memorias del Futuro”, el pasado lunes en la librería Casa Norberto, en el tercer nivel de Plaza Las Américas, de Hato Rey.

La Miss Mundo 1975, Wilnelia Merced, amiga personal de Allende, y quien según dijo el propio artista, fue la primera persona en Puerto Rico en leer su libro, tuvo a cargo la presentación.

El ejemplar autobiográfico del veterano actor consta de 45 capítulos y 353 páginas, en las cuales se recoge las etapas más significativas de su trayectoria artística y vivencias.

“Es una satisfacción enorme que las tres palabras del título de mi libro ‘Memorias del futuro’, llame la atención de todos, sugiera tantas cosas, y los haga pensar...

si piensas y sientes que este momento lo viviste antes, ya forma parte de un acervo, precisamente de esto trata el libro, aceptar que existe una energía suprema que quiere comunicarse; pero como existe un libre albedrio, cada ser humano tiene la potestad de aceptar o no ese mensaje celestial”, dijo.

“Cada capítulo toca temas trascendentales que marcaron mi vida como artista y ser humano, no todos son positivos, también menciono momentos difíciles y experiencias negativas que viví, y que me ayudaron a crecer”, aseguró.

Fernando Allende, quien señaló con orgullo haber llegado a los 70 años de edad, y 50 de carrera artística, reveló qué lo motivó a plasmar en un libro sus memorias.

“Sentí que era importante, dejar mi legado en un libro, dejar una huella, sembrar un árbol. Tengo dos hijos, dos nietos, y ya lo había hecho todo: actuar, cantar, bailar, pintar, solo me faltaba escribir, y aquí les presentó mi libro. Quiero llevar un mensaje positivo, a través de mis experiencias, que cuando las personas lo lean se identifiquen con él y, con las historias de esperanza y fe que se encuentran en el mismo”.

Memorias del Futuro se ha exhibido en dos ferias del libro mundiales, en Bogotá, Colombia, y en Guadalajara, México.

“Es un orgullo muy grande para mí, que en tan poco tiempo de su publicación haya trascendido a nivel internacional, con buenas críticas”, manifestó.

Allende no pudo ocultar la satisfacción que le provoca, que el prólogo de su nuevo ejemplar lo haya escrito el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.

“Es un amigo que admiro mucho, le di a leer el libro sin haberlo terminado para conocer su opinión, para mi tenía mucho valor sus comentarios porque es un hombre sumamente culto, profesor en una universidad de Madrid, y con una posición importante en la política Latinoamericana. Me llevé tremenda sorpresa porque no solo me felicitó por el trabajo, sino que quiso escribir”, sostuvo.

Memorias del Futuro se encuentra disponible en Casa Norberto en Plazas las Américas y en Amazon. El ejemplar impreso en carátula dura, suave, y también en audio libro, está acompañado por un código QR, lo que permite que el lector tenga acceso a imágenes y visuales del autor.