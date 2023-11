Fernando Colunga, uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana que regresó a Televisa para protagonizar “El maleficio”, está dando de qué hablar porque de acuerdo al programa de espectáculos “Chimes No Like”, podría estar a punto de convertirse en papá, y aunque el actor de 57 años es extremadamente discreto con su vida personal, esta nueva etapa la estaría experimentando con la también actriz Blanca Soto.

Fernando Colunga y Blanca Soto fueron pareja en la televisión, cuando protagonizaron, hace una década, la telenovela “Porque el amor manda”, se convirtieron en una de las parejas más queridas del público porque se decía que la química entre ellos se veía muy natural, muy real.

Blanca Soto, exreina de belleza y protagonista de “Señora Acero”, actualmente de 44 años de edad, también ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores, lo que es un hecho es que ambos actores llevaron su amor más allá de la pantalla, y aunque ninguno ha hablado abiertamente sobre ello, hay videos y versiones que indicarían que están juntos de hace ya 10 años.

Recientemente, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Colunga habló de lo importante que es para él mantener la secrecía en su vida personal; sin embargó dejó claro que vive feliz en pareja, con su mujer, quien lo apoya y entiende perfecto a lo que se dedica.

“Viniendo con mi mujer me he encontrado un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables, nomás les da risa y me dicen ‘no te preocupes, no voy a decir nada’ porque sé cómo eres tú, y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto”, compartió.

Fernando Colunga busca ser papá

Sin decir el nombre de quien llamó su pareja, en la charla con Mara Patricia, Colunga confesó que estaba en el proceso de convertirse en papá, y explicó que si antes esto no había ocurrido fue porque la vida no lo tenía planeado de esta forma.

“Yo todavía estoy en el proceso (de ser papá)… yo soy niñero, lo he dicho varias veces, nunca he estado negado a tener un hijo, y si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera, de alguna forma me ha había ido sacando”, detalló.

Fernando, que ha protagonizado exitosas telenovelas como “Esmeralda”, “Nunca te olvidaré”, “Amor real” y “Alborada”, aseguró que siempre ha sido coherente con no mezclar su vida profesional con su vida privada, ya que desde un inicio decidió que así le funcionaba mejor.

“Yo he mantenido esa coherencia toda mi vida, no me va a dar más, no me va a dar menos, y sí me lo va a desgastar porque si lo que no hago dicen que lo hago mal, imagínate si digo lo que hago, no me interesa”, reiteró.

Aunque Fernando Colunga no tiene redes sociales, en la cuenta oficial de Instagram de Blanca Soto, la actriz está recibiendo múltiples felicitaciones por la próxima llegada de su hijo, pues el programa de espectáculos que así lo asegura, afirma que tiene cinco meses de embarazo y que ella y Colunga tendrán un hijo varón.