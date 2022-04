El veterano comediante, Luis Antonio Rivera, mejor conocido como Yoyo Boing, fue sorprendido en su casa ayer, día de la celebración de sus 92 años de vida, con un bizcocho y una pintura con su imagen, en óleo, por parte de su amigo, el cantautor Lou Briel, y el pintor y artista Alexander Cruz, quien elaboró la obra.

Yoyo Boing agradeció la iniciativa de Lou Briel y a Dios, por haberle permitido celebrar sus 92 años, con salud y el amor de su familia.

“Que cosa más linda y que marco más precioso. Es la primera vez que me hacen un retrato tan bonito. Gracias Alexander por la dedicación, el tiempo y trabajo que invertiste en hacerlo. Te agradezco a ti Lou Briel, y todas las personas involucradas en este momento tan bonito de mi vida; principalmente a Dios, por la familia que me hado que, en estos 92 años, me han cuidado con un amor especial y único”, manifestó con emoción”, Yoyo Boing.

Lou Briel, por su parte, tuvo palabras de elogio para el carismático comediante.

“Yoyo, todos te queremos mucho. Llevas una carrera limpia de tantos años y te quieren desde los mayores hasta los más pequeños. Que mejor regalo, que la entrega oficial de tu pintura en óleo que te hizo mi amigo Alexander Cruz”, manifestó el cantautor y productor.

“En el homenaje que te hice, hace meses atrás en el coliseo Braulio Castillo de Bayamón, te lo prometí y aquí tienes esta pintura hermosa”, sostuvo.

“La pintura de Yoyo Boing fue trabajada en óleo sobre lino. Alexander Cruz comenzó la misma en julio de 2021, aunque había terminado la misma en marzo, esperó este día, el cumpleaños del artista, para entregársela de regalo”, indicó Lou Briel.

Cruz, también es el autor de varias obras de retratos que se encuentran en salas de exposiciones y en el Capitolio de Puerto Rico. Pintó al ex presidente de la cámara de representantes, José Aponte. Ha sido homenajeado como Embajador del Arte por la UNESCO por sus exposiciones, clases, demostraciones, y charlas a nivel mundial.