La actriz mexicana Florinda Meza, conocida internacionalmente como ‘Doña Florinda’, conmovió a sus seguidores al anunciar la muerte de su perro Bruno, un chihuahua que fue parte de su familia por más de 14 años.

Florinda Meza, esposa del fallecido Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, publicó el mensaje en su cuenta de X.

En la publicación la actriz escribió: “Ayer se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui”.

Añadió que Bruno pertenecía a “esa camada de cinco” que estuvieron mientras vivía Roberto: Zuri, Chapis, Pancho, Lola y Bruno, y que su partida le causó un profundo dolor.

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Ayer se fue mi Bruno, pero no solamente Bruno, también desapareció el último pedacito de esa Florinda que antes fui. Él era de esa camada de cinco que estuvieron mientras vivía Roberto: eran Zuri, Chapis, Pancho y luego nacieron Lola y Bruno… y ya se fue. Me duele mucho, no nada… pic.twitter.com/yHkfuEYFQC — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) October 13, 2026

La actriz recordó además el inicio de su relación con Gómez Bolaños y citó una fecha: “Un 12 de octubre empezamos nuestra relación mi Rober y yo. Han pasado muchos años y ayer se fue ese último algo que compartimos con tanto amor”, dijo. La publicación incluyó varias imágenes de la mascota.

La actriz agradeció a Bruno: “Gracias, Bruno. Fuiste el mejor guardián y el mejor compañero. Ahora cuida a mi Rober, por el que aullaste tanto en el momento de su partida, y dale mil lengüetazos, dile que son besos míos. Dile que lo extrañaré siempre… y a ti, mi Bruno, también”.

Florinda Meza reveló cómo comenzó su relación con Roberto Gómez Bolaños

Florinda Meza, en diálogo con Moria Casán, contó cómo comenzó su relación con Roberto Gómez Bolaños: explicó que durante años mantuvo distancia pese al cortejo, que él era un hombre casado y padre de seis hijos, y que el primer encuentro íntimo ocurrió en Chile el 12 de octubre de 1977.

Dijo que aceptó convivir solo tras exigir compromiso exclusivo, que trabajaron juntos desde fines de los 70 y que en México el adulterio podía implicar hasta diez años de cárcel; además aseguró que, según su administración, en 2006 los hijos recibieron ante notario casi un millón de dólares cada uno.

Florinda Meza criticó la biopic Chespirito: “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto. Ahora, dime si conoces algún cuento donde la madrastra sea la heroína”. También relató que Gómez Bolaños sufrió Parkinson, que cuidar de su enfermedad fue muy demandante y que murió de manera apacible en sus brazos.