Si las reglas de Miss Universe permitieran a exconcursantes volver a participar, y la exreina de belleza, Dayanara Torres, decidiera hacerlo, ganaría nuevamente. Por lo menos, esa es la opinión de muchos de sus seguidores luego de ver la imagen que esta publicó hoy en sus redes sociales.

La modelo y actriz puertorriqueña, quien ganó la corona de Miss Universe en el 1993, es una sobreviviente de cáncer de piel, por lo que aprovechó la publicación de la foto para dejar saber que está orgullosa de las cicatrices causadas por esa enfermedad.

“Este es mi Domingo... How is yours...? Ps. A los q les gusta hacer zoom, sí, esa es la rodilla operada con los 77 puntos #ProudOfMyScars #CancerSucks #AlwaysUnderTheShade #SPF”, escribió.

La modelo de 48 años reveló en el 2019 que dio positivo a una biopsia que le realizaron a un lunar que le habían removido de la parte posterior de la pierna derecha. Durante ese año se sometió a varias secciones de radioterapias para atacar las células cancerosas presentes en su cuerpo.

A principios de 2020 todos sus exámenes dieron negativo, y por los próximos dos años, debió revisarse cada tres meses para asegurarse de que el cáncer no regresara.