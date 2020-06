El actor y comediante Francis Rosas le confesó a su amigo, el también comediante Alejandro Gil que ya no habla con la que fue su esposa, la animadora Natalia Rivera.

En una entrevista en el canal de Youtube de Alejandro Gil, Rosas contó que el proceso de separación fue uno “normal” y que ya lo dejó en el pasado.

“Pasó lo que pasó y la separación fue ella y yo. Obviamente, hay cosas que me veo obligado a no hacer, pero no me afecta nada”, le contó a Gil quien le hizo preguntas que la gente le envió a través de su cuenta de Instagram cuando anuncio que estaría entrevistando al actor.

Tanto Francis como Natalia trabajan en Wapa TV, por lo que Gil le cuestionó si se veían en el área de trabajo, a lo que Rosas contestó en afirmativo. Sin embargo confesó que no se hablan.

“No se quien quita la mirada primero, pero no (hablamos)”, indicó. Gil también le preguntó por Francis Torres, el exparticipante del programa “Guerreros”, con quien se involucró a Natalia cuando todavía la pareja estaba casada, pero separada.

“Ya el no está ahí”, explicó Rosas.

En noviembre del año pasado la pareja anunció su separación. Tiempo antes corrían rumores en redes sobre su separación al hacerse públicas fotos de Natalia con el concursante de Guerrero.

La pareja se casó el sábado 13 de septiembre de 2014 en el hotel El Conquistador de Fajardo.