La presentadora de televisión Francisca Lachapel continúa disfrutando los frutos que ha construido no solo en la pantalla, sino también en su vida personal, tras dar a conocer que espera a su cuarto bebé.

La dominicana compartió la buena noticia el pasado lunes en la transmisión en vivo de “Despierta América” (Univision), asegurando que tanto ella como su esposo, Francesco Zampogna, se encuentran entusiasmados de recibir a este nuevo integrante a más de un año de darle la bienvenida a la primera niña de su familia, Raffaella Eleanor.

Durante el programa, la comunicadora provocó una reacción de alegría y felicitaciones entre sus compañeros del set al confirmar la dulce espera, noticia que también adelantó en una entrevista exclusiva con “People en Español”. “Le doy gracias a Dios por…”, expresó imitando con las manos un redoble de tambores antes de ponerse de pie y mostrar ante las cámaras su barriga pese a llevar un vestido holgado.

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“Ya me estás alcanzando, estás siguiendo mi ejemplo”, bromeó su compañero Alan Tacher, padre de cinco hijos, mientras el resto del equipo en el estudio la felicitaba y abrazaba.

“Bueno, pues el secreto ya está afuera, señores. Ya todo el mundo sabe que estoy esperando mi cuarto bebé”, comentó luego en un video publicado en la cuenta de Instagram del matutino. “Ahora, la pregunta que sigue es: ¿es niña o niño? ¿Ustedes qué piensan?”, resaltó.

Contentos con la “bendición”

Luego del anuncio, Francisca relató cómo recibieron la noticia sus tres hijos mayores: Gennaro (nacido en julio de 2021), Franco (febrero de 2024) y Raffaella (julio de 2025).

“Primero, para Gennaro, que es el mayor, al pobre le ha llegado cada año uno”, comentó entre risas la presentadora.

La conductora aseguró que el niño de cinco años “está contento” y ve la llegada como “una bendición”; no obstante, admitió que su primera reacción fue de incredulidad: “Al principio era como: ‘¿Qué, mamá? ¿Otro?’”.

Pero Francisca afirmó, al paso de su embarazo, Gennaro se ha entusiasmado más con la idea de ser el hermano mayor de tres y hasta ha propuesto nombres para el bebé.

“Ya él está muy contento; ya me dijo que si es varón le quiere poner Ryan, está muy claro en que sería varón. Si es niña todavía no me dice, creo que el otro día dijo que si Sofía”, contó.