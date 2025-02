La comunicadora y actriz dominicana Francisca Lachapel y su esposo el exfutbolista italoamericano, Francesco Zampogna, tendrán una niña que llevará por nombre Raffaella.

Aunque Francisca lo sabía el sexo de su tercer embarazo desde hace semanas, la presentadora hizo la revelación de sexo en “Despierta América” este jueves.

“¡Yo me siento feliz! Inmensamente en verdad. Yo pensé que me quedaría como mamá de niños. Ya me había hecho la idea. Nunca tuve expectativas porque no quería decepcionarme pero Dios nos la mandó”, dijo la exreina de belleza a People en Español.

Francisca, ya es madre de Gennaro, de 3 años y Franco, de 1.

Fue a final del mes de enero que la comunicadora dominicana hizo pública la noticia, en una exclusiva para la revista People en Español.

La intérprete de Mela la Melaza y el italiano se casarom en secreto el 31 de diciembre de 2019 y el 6 de mayo de 2022 celebró su boda de ensueño en Casa de Campo, La Romana.