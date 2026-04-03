Después de semanas de especulaciones, Frederik Oldenburg habló públicamente por primera vez sobre su ruptura con la actriz Carmen Villalobos.

En una entrevista reciente con Rodner Figueroa para el pódcast “Cara a cara con Rodner”, el periodista deportivo confirmó que la decisión de terminar la relación fue tomada por él.

“Mi relación se acabó en noviembre porque yo decidí ponerle fin”, reveló Oldenburg, quien admitió que parte de la confusión mediática reciente fue su responsabilidad. Villalobos le había pedido mantener la noticia en privado hasta principios de 2026, un pedido que él respetó por considerar que era lo correcto.

“Después pregunté qué pasaba, por qué no se había dicho nada, y la respuesta fue: ‘haz lo que sea conveniente’”, compartió Oldenburg sobre cómo se llegó al momento de hablar públicamente.

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En cuanto a los motivos de la ruptura, Oldenburg descartó los rumores de infidelidad que circularon en redes sociales y explicó que factores como la distancia y la incompatibilidad influyeron en su decisión.

“Hay muchísimos factores por los cuales se puede terminar una relación: incompatibilidad, distancia, proyectos a futuro, cómo te visualizas en una relación… no necesariamente lo que se ha dicho en todo este tiempo”, detalló.

El presentador de Exatlón Estados Unidos calificó la separación como un proceso “duro, doloroso y complicado”, aunque aseguró que se marchó de la relación con amor y gratitud. “Me fui amando mi relación, pero sabía que ya no era allí”, declaró.

Oldenburg concluyó recordando que conserva “los mejores recuerdos” de su tiempo juntos, pero reafirmó que algunas decisiones, aunque difíciles, son necesarias en la vida.