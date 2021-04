Los escándalos en la familia Guzmán continúan. La más reciente confesión de Frida Sofía fue en una entrevista que dio a Lucía Méndez. En ella, la influencer recordó varios y oscuros episodios de su pasado, como cuando estuvo en la cárcel por agredir a un hombre o la acusación que una de sus supuestas amigas hizo en su contra.

Sin embargo, hubo algo más que llamó la atención y es que la nieta de Enrique Guzmán recordó una anécdota de un gran regaño que le dio Silvia Pinal. “Una vez que regresé del internado me vio chubby y me dice: ‘no, tú no pareces Pinal, pareces puerco’”.

Al momento de concluir con la historia, Frida Sofía mostró una gran cara de sorpresa y expresó “la dinastía se me fue, pero para ya sabes dónde”, dijo entre risas.

El comentario no solo se quedaría como algo dicho al aire, pues Silvia Pinal generó inseguridades en su nieta. Así lo señaló Frida Sofía más adelante. “Me regresé (al internado) y yo así de ‘¿eso es frito?’, entonces ya no comía nada, o sea, fue horrible”, aseguró.

Aunque todo fue en tono de broma, este recuerdo aún sigue presente en Frida, quien dejó muy claro que ella siempre ha tenido una buena relación con su abuela, aunque en aquella ocasión sí le soltó una frase que le caló.

Estos comentarios salieron a la luz luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía en las que, aseguró, Enrique Guzmán “la había manoseado” desde los cinco años.