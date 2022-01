Tras salir de la cárcel, la mexicana Frida Sofía Guzmán Pinal habló sobre su arresto del domingo por presuntamente resistirse a abandonar un restaurante en Miami.

Ante cámaras de la prensa, la hija de Alejandra Guzmán dio su versión de lo que pasó. La joven de 29 años aseguró que entablará una demanda por lo sucedido.

“La manager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar, y me sacaron, pero me sacaron muy feo, miren”, contó Frida Sofía al mostrar unos moretones que tiene en su brazo derecho. “Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua”.

“Los quiero demandar, también me agarraron mi teléfono porque cuando me estaban atacando, porque eran los de seguridad, entonces cuando me empezaron a atacar y agarrar todo el vestido, lo traía hasta acá (arriba), se me veía todo, en primera, y se burlaban de mí, horrible, horrible, horrible, ¡ay no!, de verdad, por lo menos están ustedes aquí, ¡qué horror!, y se robaron mi teléfono porque los estaba filmando de lo que me habían hecho, entonces mañana sí pienso ir y levantar cargos, porque no se vale lo que me hicieron”, relató.

Frida Sofía lamentó que ningún familiar se presentó para apoyarla en el proceso.

“Mi mamá y yo no hablamos”, sostuvo. “Saben qué es triste, que nadie de mi familia está aquí”.

La joven quedó en libertad luego de pagar una fianza, según documentos oficiales. Una empresa de fianzas identificada como Huggins/PSC, CHG pagó $1,000 tras ser acusada de conducta desordenada y de resistirse sin violencia a la autoridad de un policía.