“Declaramos que está sano, que todo salga perfectamente bien y salga de ese proceso”.

Así se expresó José Vallenilla, mejor conocido como “Funky Joe”, tras enviarle un mensaje de solidaridad al periodista Alex Delgado, ante su diagnóstico de cáncer.

El radiolocutor expresó sus palabras de aliento hacia el analista de “Jugando Pelota Dura” en un segmento del programa “El Circo de La Mega”, anhelándole fortaleza en el difícil proceso.

“Si me dejo llevar por mi propia experiencia agarrarse de Dios es lo más importante, luego el apoyo de la gente es extraordinario, porque la gente cuando te apoya, sientes el cariño y el amor, incluso cuando te apoya gente que no normalmente conoces sino que son personas random, que te dicen cosas extraordinaria, es un proceso bien difícil, pero es un proceso extraordinario para el ser humano, para la persona que lo está pasando a nivel espiritual es un momento que tienes que detener todo y hacer una introspección y esa oportunidad te la ofrece el reto del proceso y descubres cosas de ti mismo que no sabías porque nunca te habías enfrentado a algo así”, expresó el comunicador, quien llegó a enfrentar un diagnóstico similar hace 25 años.

PUBLICIDAD

Funky Joe también le anheló éxito al también director de programación de Notiuno, quien arrancó el proceso de quimioterapia para atajar el sarcoma de tejido blando en etapa 4.

“Es una batalla épica, yo le deseo a Alex lo mejor, sé que está agarrado de Dios y sé que hay mucha gente que le está dando esa buena vibra que es lo que en este momento necesita, necesita esa buena vibra de la gente, igual que todos los pacientes de cáncer requieren eso”, indicó.

“Cuando eres figura pública tienes el asunto de que mucha gente te conoce y recibes una sobredosis de cariño”, añadió.

Este mensaje se produce al momento en que el comunicador reveló detalles de su padecimiento la semana pasada, lo que ha llevado a compartir sobre el proceso en sus redes sociales, así como en el espacio que participa en TeleOnce.

En entrevista con Notiuno, Delgado aseguró que se mantiene positivo y confiado en que “Dios” le dará la “victoria”.

“A las 10:00 salgo de aquí y voy directito a la oficina del Dr. Jorge Rodríguez Lugo, a comenzar mi tratamiento. Así que, agradecido por sus oraciones... Ya hoy estamos listos para comenzar esta batalla, y Dios mediante vamos a superarla”, expresó.