Aunque parezca una locura, su esperanza por salir bien permanece intacta.

Así se encuentra la ex Miss Puerto Rico 1996, María del Rocío Arroyo, quien se arraiga a su fe para atajar un nuevo diagnóstico de cáncer y solicita el apoyo espiritual del pueblo puertorriqueño.

“Hay que mantener el positivismo, aunque sea una segunda o tercera vez, y hay que tener fe, esas dos cosas no se pueden perder, porque eso va a ayudar que tus células defensoras regeneren otra vez, el cuerpo es sabio. La gente tiene que pensar aquí, el cuerpo se puede autoayudar”, compartió la exreina de belleza, quien sostuvo que se encuentra en los preparativos de recibir su primera sesión de quimioterapia para hacerle frente a los carcinomas que se encuentran en el área del cuello.

“Es duro, es difícil, lo menos que quería era tomar quimioterapia. A lo mejor no me den efectos secundarios, pero mañana comienza todo”, opinó.

El nuevo tratamiento, que se produce tras 10 meses de recibir yodo radioactivo, surge luego que le diagnosticaron carcinoma oncocítico, también conocido como carcinoma de células de Hürtle, que es catalogado como “una de las formas más raras del cáncer de tiroides”.

“Cuando me operaron en mi pasado diagnóstico, me removieron nueve nódulos del cuello, ahora, el cáncer oncocítico, volvió y se reprodujo de un mismo tejido y creció 27 nódulos, 13 a un lado de mi cuello, 14 al otro”, expuso Arroyo, adelantando que, aún con la pasada victoria que celebró en agosto del año pasado, los expertos del Moffitt Cancer Center de Tampa, Florida, le advirtieron que esta situación, aunque extraña, podría prosperar.

“Después de que te da cáncer, por la radiación, terminas padeciendo de otras enfermedades que yo no sabía que me iba pasar, desde neuropatía hasta artritis psoriásica, que esta última me la diagnosticaron la semana pasada”, destacó.

Arroyo asegura que, ante este nuevo capítulo de su vida, su familia continúa como una fuente de respaldo. Esto incluye a su madre de 76 años, quien constantemente le continúa ofreciendo aliento y amor incondicional en esta faceta de su vida.

“Cuando en un momento no podía caminar, fue ella quien me llevó a la reumatóloga. Yo no quería que ella me viera así. se supone que un hijo es el que cuide a sus papás, no al revés, y su cara denotaba preocupación, pero ella, simplemente, nunca me dice que no voy a salir adelante. Todo lo contrario, me asegura que ‘Dios te ha sacado de cosas peores, tú vas a salir, ¡tranquila!' Ella es bien luchona, es bien fuerte“, describió a Arroyo a la matriarca, quien se destaca como cuidadora en el hospital estadounidense.

Por otro lado, la también escritora asegura que se encuentra esperanzada en seguir viendo a su hijo, Daniel, triunfar en su juventud, al tiempo, que su trastorno de espectro autista no lo impide estudiar para un bachillerato en ingeniería ni seguir perfeccionando sus destrezas de baile.

María del Rocío Arroyo sigue esperanzada por su hijo, Daniel, quien comenzó a estudiar para un grado de ingeniería. ( Suministrada )

“Su día comienza a las 8:00 de la mañana, y termina a las 11:00 de la noche, porque termina bailando ballet, y practica mucho. Él está enfocado en sus metas, me da una alegría grande, él no me ve tampoco como si estuviera sufriendo, él siempre me dice que estoy al otro lado, que esté tranquila, ¡gracias a Dios!“, compartió la autora de “Viajando en el tren de autismo”.

Arroyo, por otro lado, también aprovechó al público para tomar su reciente desafío, así como la reciente noticia del periodista Alex Delgado haciendo frente al cáncer, como una señal para atender su salud y abrazar a sus seres más allegados.

“Hágase sus exámenes anuales, a tiempo, porque todo a tiempo tiene remedio. Tienen que cuidarse, tienen que hacer sus estudios”, apuntaló.

Si desea ayudar a María del Rocío con su lucha, puede donar al número 787-500-4036, o aportar a su campaña GoFundMe. También, puede aportar a través de PayPal al mariaarroyorivera@gmail.com.