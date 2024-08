Para la exreina de belleza María del Rocío Arroyo, el mes de junio se sintió como volver a vivir al dejar atrás el cáncer de tiroides tras un exitoso tratamiento de yodo radioactivo que logró deshacerse de nueve tumores cancerígenos, así como otros abultamientos en cuatro nódulos linfáticos y la parte superior del pecho.

“Las oraciones de mi familia y de la gente funcionaron. La ciencia estuvo allí también, dando la lucha, pero todos estamos contentos ahora”, así se expresó la Miss Puerto Rico 1996 en una pasada entrevista con Primera Hora.

Pero otro diagnóstico colocaría a la boricua en la lucha contra esta enfermedad nuevamente, por lo que pidió una mano amiga, sumado de oraciones una vez más.

“Estoy molesta, estoy frustrada, pero ya me habían comentado que esto es una carrera larga, que no iba ser tan fácil ni rápido. Así mismo ha sido y así será”, expuso la autora de “Viajando en el tren de autismo” a este medio.

La escritora se encuentra en los preparativos para visitar nuevamente el Moffitt Cancer Center para realizarse más estudios el próximo 15 de octubre, luego que una tomografía computarizada determinara que no solo padece de disfagia, dificultad en tragar o deglutir alimentos y medicamentos de forma eficaz, sino que también detectaron tejidos sospechosos entre la traquea y laringe.

Arroyo destacó que, si esos tejidos resultan cancerosos, se trataría de cáncer oncocítico tiroideo.

“Ese tipo de cáncer no genera tumor, es puro tejido, así que los expertos entienden que algo está naciendo ahí, y es lo que me provoca la disfagia”, destacó, a la vez que indicó que, paulatinamente, siente fiebres, lo que representa un síntoma de esta condición. “Por eso fue que la doctora Agosto me dijo que me ve en cuatro meses, porque ese cáncer le preocupa, a diferencia del otro que tuve, que se trató de un tumor que pudo erradicar y se fue”.

Por consiguiente, la exreina de belleza aseguró que, de salir positiva al cáncer, el próximo paso para luchar contra la afección sería comenzar estudios adicionales y detectar desde dónde atajar este mal.

“Ya no se puede usar el yodo radioactivo, porque eso es un elemento que usas una sola vez. Todavía lo tengo en el cuerpo, porque sus efectos duran de seis meses a un año. Pero mira qué fuerte es este cáncer, que se está desarrollando, que aún con el yodo dándole, eso quiere seguir creciendo. Son como los ‘Gremlins’, es frustrante”, dijo la también comunicadora, quien, a pesar de su diagnóstico, intenta tomar este proceso con el mejor humor.

Si desea ayudar a María del Rocío con su lucha, puede donar al número 787-500-4036, o aportar a su campaña GoFundMe. También, puede aportar a través de PayPal al mariaarroyorivera@gmail.com.