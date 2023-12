Luego de recibir un diagnóstico de cáncer de tiroides, la ex Miss Puerto Rico, María del Rocío Arroyo, hizo un llamado a los boricuas a realizarse sus estudios médicos pertinentes para detectar una posible enfermedad y atenderla con la mayor inmediatez posible.

“Las reinas de belleza somos reales y nos ocurren cosas. Si usted ya padece de tiroides y toma medicamentos, es importante que le pida a su doctor que se realice un sonograma. Es la única manera de saber si tienen nódulos. Y si los tienen, ese mismo procedimiento determina si necesitas una biopsia. Ya con eso podrías estar a salvo”, expresó Arroyo en entrevista telefónica con Primera Hora.

La entonces beldad, coronada en 1996, habló con este medio para informar sobre su reciente enfermedad que le detectaron a principios de diciembre tras un sonograma por un dolor de cuello que estaba padeciendo.

“Cuando me hice ese sonograma, resulta que encontraron una masa en la tiroides, por lo que me dije: ‘adiós, qué raro, si yo me tomo mi medicamento para eso, ¿por qué tengo eso ahí?’ Cuando me hacen otro sonograma, detectaron no uno, no dos, sino nueve nódulos en el lado derecho, y luego me hacen la biopsia, que arrojó el resultado positivo a cáncer de tiroides tipo folicular”, expuso Arroyo.

Según la Asociación Americana del Cáncer, el cáncer de tiroides folicular, también conocido como neoplasia folicular, se forma en las células C de dicha glándula ubicada debajo de la laringe que ayuda a mantener el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal y el peso de las personas. Las células C, indica el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, producen una hormona llamada calcitonina que ayuda a mantener un nivel saludable de calcio en la sangre.

“Me diagnosticaron con esto el 8 de diciembre, bien rápido. Yo creo que no lo he podido procesar, honestamente, es como un mal rato, pero tengo mucha fe y tranquilidad”, aseguró la también autora del libro “Viajando en el tren del autismo”, donde narra su trayectoria como madre desde que uno de sus hijos fue diagnosticado con espectro de autismo funcional.

No obstante, a pesar que la tasa de curación de este tipo de neoplasia es alta, especialmente si se realiza un pronóstico a tiempo, las autoridades de salud aún desconocen su causa.

“Se sabe muy poco, y cuando te toca a ti, pues nadie conoce cómo va a ir eso. Es todo un evento. No es tan sencillo como lo pintan, como si de esto uno se cura dentro de dos semanas. Esto muchos lo dejan pasar, y si no se atiende pronto, puede ser que llegue a una metástasis que afecta los pulmones y los huesos”, agregó.

Por lo tanto, Arroyo, quien se encuentra trabajando con tres libros que espera publicar próximamente, exhortó la ayuda del pueblo para cubrir los gastos que afrontará por su condición de salud.

“Entraré en una etapa de tratamientos que desconozco ahora desde enero, por lo que con un dólar que de cada uno, es suficiente. De dólar a dólar, llegamos a la meta y estamos ‘safe’”, manifestó la lareña, quien dio a conocer su lucha en un estado en su cuenta de Facebook.

La exreina compartió sus números de ATH Móvil: 787-470-2121 o al 787-325-6269 para quienes deseen cooperar.

Asimismo, las personas que residen en Estados Unidos o los que prefieran hacerlo por PayPal, pueden hacerlo a través de mariaarroyorivera@gmail.com.