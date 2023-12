La ex Miss Puerto Rico, María del Rocío Arroyo acudió a las redes sociales para apelar al buen corazón del boricua y pedir ayuda tras ser diagnosticada con cáncer.

Según contó la exreina, coronada en 1996, enfrenta cáncer de tiroides.

“Hola soy María del Rocío Arroyo, Miss Puerto Rico 1996 y madre de dos jóvenes, uno con autismo funcional. Les escribo porque conozco el corazón del Boricua aquí y en la diaspora. Somos familia aunque no nos conocemos. Mi gente linda fui diagnosticada con cáncer de Tiroides- Categoría IV Follicular Neoplasm. Tengo nueve nódulos. Me tienen que operar y dar tratamiento. También verificar si no ha salido de la Tiroides. Mis hijos me necesitan soy lo único que tienen. Ellos tienen sus condiciones. Necesito de ustedes para pagar todo lo que viene. Mi sanacion Dios la tiene pero necesito me ayuden dando lo que puedan desde $1.00 en adelante”, lee el mensaje de Arroyo en su cuenta de facebook.

PUBLICIDAD

La exreina compartió su número de ATH Movil: 787-470-2121 para quienes deseen cooperar.

Asimismo las personas que residen en Estados Unidos o los que prefieran hacerlo por Paypal pueden hacerlo a través de mariaarroyorivera@gmail.com

“Ayúdenme a seguir sanando para estar mucho tiempo con mis hijos. Aquí pueden ver es cierto el diagnóstico. Muchas gracias 🙏🏻 por su apoyo. Les pido mucha oración”, terminó diciendo la ex Miss Puerto Rico en su mensaje.

En el 2020, Arroyo lanzó un libro titulado “Viajando en el Tren del Autismo, en el que entre otras cosas, narra cómo ha sido el proceso desde que uno de sus hijos fue diagnosticado con Asperger.