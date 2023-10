Una iniciativa que empezó en un certamen de belleza se convertió en su misión de vida.

Gianie Milet Vélez López, Miss Puerto Rico Petite 2023, asegura encontrarse más que preparada para utilizar su nueva plataforma para abogar por la inclusión y el bienestar de las personas con enanismo, una comunidad que, sin más pensarlo, le ha tocado de cerca.

La nueva soberana conversó con Primera Hora sobre los nuevos esfuerzos que lleva a cabo a través de “Enano Gigante”, un proyecto que se levantó para promover la consolidación de derechos de las personas de baja talla que, según ella, han sido excluidas por años, aunque puedan ser individuos completamente capaces de aportar a la sociedad.

Según Mayo Clinic, el enanismo, que puede ser ocasionado por una enfermedad o un trastorno genético, se define como una estatura adulta de 4 pies y 10 pulgadas o menos. No obstante, la estatura adulta promedio entre las personas con enanismo es de 4 pies, destaca la entidad de salud estadounidense.

“Estuve en un certamen de belleza juvenil hace dos años y quería hacer un proyecto no solo por cumplir con el ideal de una reina y para competir, sino para identificar una necesidad; quería un propósito dentro del certamen y ser un ente de cambio real, especialmente cuando mis papás, desde pequeña, me inculcaron la responsabilidad social y la empatía”, expresó Vélez López, quien actualmente estudia Periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón.

Sin embargo, no fue hasta que recibió servicio por una empleada con enanismo que le dio la valentía para preguntar si existían organizaciones que representaran y abogaran por esta población, a lo que recibió un “no” por respuesta.

“Me impresionó que esto sea, en general, una condición física que no intervenga en nada con sus capacidades intelectuales, personales, por lo que a lo largo de ese certamen me terminé enamorando más del proyecto porque me di cuenta que para los estándares de la competencia en la que participaba, mi estatura podía ser una limitación, a pesar que soy capaz. Por eso me identifiqué más con esta necesidad”, manifestó la joven de 19 años y mide 5 pies con 5 pulgadas.

Incluso, la beldad compartió que durante esta etapa conoció a su actual pareja, que tiene un sobrino de dos años con acondroplasia, el tipo más común de enanismo. No obstante, asegura que el niño “sabe hablar inglés, es muy cariñoso y vive bien feliz”.

Por el momento, Vélez -quien representará a la Isla del Encanto en el Miss Petite International 2024 , que se llevará a cabo en abril en El Salvador- busca llevar el proyecto a nuevos niveles, tras abogar por la aprobación del Proyecto de la Cámara 1730, una medida para conmemorar el Día Mundial de las Personas de Talla Baja cada 25 de octubre y celebrar actividades para concienciar sobre el trastorno que puede ser provocado por más de 300 afecciones, según la plataforma Medline Plus.

“A largo plazo, mi meta es crear un espacio para que estas personas se puedan reunir y se enriquezcan de talleres, así como de autoestima, emprendimiento y otros asuntos provistos por recursos profesionales que promuevan el bienestar holístico de esta comunidad”, sostuvo la reina de belleza sobre la medida presentada bajo su petición por el legislador del Partido Nuevo Progresista, Er Yazzer Morales Dïaz, que fue referida en mayo de este año al Comité de Educación, Arte y Cultura de la Cámara Baja.

No obstante, la reina de belleza adelantó a este medio que su esfuerzo -de aprobarse este proyecto de ley- no se quedará ahí, dado que buscaría usar su conocimiento para abogar por legislaciones que garanticen recursos como el escalón universal, que les permite tener mejor acceso a las ventanillas de servicio al cliente en distintos establecimientos, así como para facilitar el uso de utensilios como inodoros y lavamanos.

Igualmente, a través de su plataforma, la toalteña continuará su campaña para también erradicar el discrimen contra las personas con enanismo, dado que el constante hostigamiento por su condición provoca un impacto negativo en el autoestima, así como sufrir contratiempos para conseguir una oportunidad de empleo digna y recibir servicios de salud de alta prioridad.

“Tenemos muchos proyectos en el futuro, pero primero debemos concienciar, y luego saltaríamos a lo que sería consolidar sus derechos e incluírlos de manera más efectiva en la sociedad”, acotó la reina de belleza.