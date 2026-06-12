Jonathann Rosario Ortiz, mejor conocido como Gallo The Producer, se fue a los puños ayer con Edwin Marrero Otero, también conocido como Mondongo, durante un incómodo encuentro que tuvieron en el podcast “El Refugio” de Molusco TV.

El incidente sucedió durante un cara a cara de más de 20 minutos que tuvieron ambas figuras en el espacio digital con el fin de limar asperezas.

Pero en vez de ser un momento de reconciliación, el intercambio se convirtió en un intercambio de insultos, desde Gallo criticar la condición física del músico y talento de “Puerto Rico gana”, hasta Mondongo crticar al influencer por su rol de pareja y padre, llamarlo un “ingeniero de sonido frustrado” que no solo hace “contenido vacío”, sino que supuestamente tiene deudas con diversas figuras del entretenimiento, alegaciones que este catalogó como falsas.

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Pero la gota que colmó la copa fue cuando Mondongo mencionó una presunta oferta radial que le presentaron a ambas figuras por un sueldo de $250,000 al año, pero Gallo supuestamente prefirió pedir una jetski.

“¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! Molusco, ¿estamos aquí los tres? ¿A que me paro y te meto un bofetón pa’ que no seas tan embustero?“, expresó Gallo, quien luego le propinó golpes a Mondongo, y fue removido del set.

Dicho incidente provocó que Mondongo rompiera en llanto.

“Yo viví con él cuatro años, y nos las vimos feas, porque teníamos el mismo sueño, y yo he tratado de ayudarlo de tantas maneras, pero él no está bien”, sostuvo el creador de contenido. “Me duele, porque mucha gente piensa que esto es un chiste, que esto es un vacilón, hasta que pasa esto”.

Vetado de Molusco TV

A horas de la pelea, Molusco reveló que Gallo The Producer quedará vetado de sus plataformas digitales, asegurando que lo acontecido en el podcast fue “inaceptable”

“Tú no vuelves a tocar este estudio jamás en tu fucking vida, por los micrófonos con nuestro logo, tú nunca vas a volver a hablar. Le faltaste el respeto a Mondongo, le faltaste el respeto a mi equipo de trabajo, y le faltaste el respeto a mí”, sostuvo el radiolocutor en un video de 22 minutos, donde afirmó que la situación no se trató de un montaje.

“Sin lugar a duda, no puedo ser hipócrita, no puedo ser mentiroso, también Gallo es efectivo tenerlo dentro de la plataforma, te da ‘views’, ¡esa es la verdad! Pero yo no quiero más esos ‘views’, esos ‘views’ no me hacen bien, esos ‘views’ no le hacen bien a mi trayectoria, a lo que yo he construido por tantos años con mucho sacrificio. Esos ‘views’ no le hacen bien a mi equipo de trabajo, que todos los días trabajan incansablemente para llevar un podcast todas las noches aquí, en ‘El Refugio’, y tener todo ahí, al dedillo“, pronunció el también productor. “No nos hace bien porque mucha gente afuera cree que yo monté esto. Yo he monta’o un montón de cosas, pero yo nunca montaría que Gallo, que se levante de ahí, y le dé una bofetá a Mondongo, por mis hijos, por la salud de mis hijos, que no se supone que ocurriera eso”.

Molusco incluso expuso que, después de la agresión contra Mondongo, Gallo presuntamente incitó una pelea con uno de sus empleados técnicos, y hasta su esposa e hijo fueron testigos de los hechos.

“Yo fui el culpable de esto. Fui el culpable porque les tuve que haber hecho caso a mi equipo de trabajo hace tiempo. Hubiera preferido una amistad con Gallo The Producer, que seguir trayéndolo a la plataforma”, apuntaló.