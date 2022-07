La llegada de Génesis Rodríguez a la popular serie de Netflix, The Umbrella Academy, ha sido recibida de manera positiva por los fanáticos del programa, reacción que mantiene aliviada, pero, sobre todo, emocionada, a la actriz venezolana.

Rodríguez interpreta el personaje de Sloane Hargreeves en la tercera temporada del drama de ciencia ficción, que estrenó el pasado 22 de junio en el servicio de streaming.

“Gracias a Dios los fans quieren mucho a Sloane y me da mucha alegría porque yo amo a Sloane y no me esperaba que la quisieran tanto. Así que, gracias a todos los fans, me hacen el día cuando me mandan esos piropitos de Sloane”, manifestó la artista en entrevista vía Zoom con Primera Hora.

PUBLICIDAD

Sobre el recibimiento por parte del elenco, liderado por el actor Elliot Page (Viktor Hargreeves), indicó que fue excelente.

“Yo tenía un poco de miedo a entrar a esta temporada por cómo me iban a recibir, ya tenían dos temporadas, pero me recibieron con los brazos abiertos y la verdad son una familia. Yo hice una amistad de toda una vida con Elliot (Page), con Emmy (Raver), con Justin (Min), con David (Castañeda), Tom (Hopper), de verdad los amo y creo hice amistades por el resto de mi vida”, dijo.

Le doy gracias a Dios de verdad que la gente le haya gustado a Sloane y la gente latina se sienta representada por otra cara latina en ese show”. - Génesis Rodríguez, actriz

Para su personaje, que tiene el súper poder de manipular la gravedad, lo que le permite a sí misma y a otros volar, Génesis se preparó con clases de ejercicios y baile.

“Tuve que hacer dos horas de ejercicios diarias, una de coordinación de pelea y la otra era simplemente muscular, levantar pesas y ese tipo de cosas. También tuve que hacer entrenamiento de baile porque en la serie se baila un poco. Era difícil porque los ensayos eran por computadora, por Zoom, así que estaba tratando esos pasos y ese tipo de coreografías por Zoom”, explicó.

La grabación de la tercera temporada se realizó el año pasado en Canadá y tuvo una duración de casi 10 meses. Debido a que la producción fue en medio de la pandemia, el protocolo por el COVID fue bastante estricto y los actores solo podían socializar entre ellos y con miembros del staff. “La verdad fue difícil porque estuve casi un año sin ver a mi familia y amistades”, recordó.

PUBLICIDAD

Volvería a las novelas, pero…

A pesar de afirmar que “hay un antes y un después de Netflix”, la actriz, quien en el pasado protagonizó las telenovelas Dame Chocolate y Doña Bárbara, no descarta volver a actuar en un culebrón.

“Yo nunca digo que no a las telenovelas porque yo amo las telenovelas. Sinceramente yo creo que las telenovelas tienen los mejores fans del mundo y de verdad amo al género. Yo nunca digo que no. Yo estoy abierta, pero lo que sí es que no quiero llorar tanto, quiero ser alguien pero bien mala, una villana”, confesó entre risas. “Nunca me ha tocado de villana, me falta, me toca”, añadió.

Aprobada por “El Puma”

Hija del popular cantante y actor José Luis Rodríguez “El Puma”, la actriz nos contó que su padre se ha disfrutado la tercera temporada.

“El Puma ya se ha visto la serie dos veces. Desde el principio hasta el último capítulo. A él le gusta como decirme ‘en este episodio me gusta esta escena que hiciste’ y me da todos los detalles... Me encanta que mi papá se disfrute esto porque me ha apoyado tanto en la carrera y me ha apoyado tanto en mis sueños, mis dos padres, que le doy gracias a Dios porque yo no hubiera podido hacer lo que he logrado sin el apoyo de ellos. Así que yo siento que ellos están bien orgullosos y eso me da mucha tranquilidad y felicidad”.

¿Cuarta temporada?

Sobre el futuro de The Umbrella Academy, del que Netflix no ha anunciado para cuándo la cuarta temporada, Génesis solo nos pudo decir: “no puedo confirmar nada, pero ella –Sloane- está viva”.

PUBLICIDAD

Durante los próximos meses, la artista, que afirmó que “gracias a esta exposición en Netflix ya hay mucho movimiento en la carrera”, espera participar en alguna convención de comics. “Si hay una convención seguramente voy a estar. A mí me encanta poder conocer a los fans, es sumamente divertido para mí, ver a la gente que se disfraza, me encanta”.