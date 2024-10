( The Associated Press )

El exfutbolista español Gerard Piqué se destacó en el mundo del deporte por su gran talento como defensa en el campo, así como también ha sido reconocido por su vida sentimental, puesto que sostuvo una relación de 11 años junto a la superestrella Shakira.

Durante esos años, la artista y el atleta se consolidaron como una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento, hasta que en el año 2022 emitieron un comunicado en el que confirmaron su ruptura: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Tras esto, surgió información sobre los motivos de separación, la nueva relación del deportista con Clara Chía y el nuevo álbum de Shakira en el que se le dedicarían algunas canciones; todo esto aumentó las críticas hacia Piqué, quien en algunas ocasiones se veía afectado por los comentarios.

Así les hace frente a las críticas

En conversación con “CNN”, la presentadora le preguntó si en los últimos meses se ha sentido más tranquilo con respecto a las críticas sobre su vida privada, puesto que actualmente está enfocado en nuevos proyectos y la prensa internacional ya no hace tanto énfasis en lo que ocurrió.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. En líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender, pero al final, la verdad o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido”, dijo Piqué.

Continuó: “Esto yo no lo puedo controlar; siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben cómo eres, lo que haces y eso me da mucha tranquilidad”.

Con respecto a las críticas de los internautas: “Entiendo perfectamente que todo el mundo puede tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera”.

Agregó que pese a las críticas que le realizaron por su vida personal, se siente “muy feliz” y se considera una persona privilegiada, puesto que ha podido cumplir sus sueños, cuenta con una red de apoyo emocional, conserva a sus amigos de la infancia y está enfocado en la Kings League.

“Me la paso muy bien, me siento un privilegiado; el hecho de poder jugar en el club de mi vida que es el Barcelona, tener dos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos que desde el colegio los conservo, pues, me da que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio”, indicó.

Agregó que se mantiene positivo con todos los proyectos que tiene en curso y que se dedicará a disfrutar de cada momento en su vida: “Veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”.