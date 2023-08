La emoción es tanta que todavía la conductora de televisión Gil López no puede creer que en su vientre crecen unos gemelos idénticos, embarazo que deseó por mucho tiempo junto con su esposo, Cristian Diez Muro, para quien será su estreno en la paternidad.

López, quien es madre de una adolescente, compartió la noticia ayer, lunes, a través del programa que anima, “Día a día” (Telemundo), pues hace dos semanas que confirmó su estado de gestación y con los síntomas que experimenta, como el sueño y cansancio, no pudo callarlo más.

“Lo tuve que decir, porque ya había personas que se estaban dando cuenta. He tenido una mala barriga y decía, ‘Lo tengo que decir, porque Tony (Mojena) va a pensar que voy al trabajo borracha o que a mí el trabajo ya no me gusta’, pero no lo he digerido todavía, por la emoción tan grande que he tenido, y que se diera así, sin ayuda, porque no hay in vitro ni nada. Simplemente son gemelos y punto”, compartió la conductora, vía telefónica, poco después de dejarle saber a la teleaudiencia.

Al momento, López alcanza el segundo mes de embarazo y, según contó, lo supo poco después de retomar un intenso entrenamiento físico. “Aguanté bastante con mi retraso porque había empezado a entrenar con Ruyfe (Delgado), y usualmente los entrenamientos con él son bien fuertes y cuando empiezo a entrenar, como le pasa a otras mujeres, el periodo se atrasa, y ya me había pasado. Ni por la mente me pasaba que era que estaba embarazada”, dijo.

La presentadora Gil López está en su segundo mes de gestación de gemelos idénticos, fruto de su unión con Cristian Diez-Muro. ( Suministrada / Daniel Guilliani )

La pareja anhelaba tener hijos en común, y lo buscaron “non stop”, pero llegó un punto, al inicio de junio pasado, cuando a ella le correspondió ser moderadora de la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano, que tuvo “una conversación con papá Dios” y se habló a sí misma, queriendo dejar que el proceso se diera sin presionarlo. “Descansé en eso y funcionó a la perfección, porque ahí mismo quedé, en junio”, comentó.

López, de 36 años, se realizó tres pruebas, incluida una de sangre antes de revelarle la noticia a su esposo. Al momento de hacerlo, lo sorprendió con los resultados de las pruebas y algunos detalles de bebé. “Cuando ese hombre ha visto eso, se le fue el mundo. Él estuvo llorando como 10 minutos sin parar”, recordó del momento que, según dijo él en televisión, ha sido la mejor noticia de su vida.

La sorpresa fue mayor cuando acudieron juntos a la primera cita con el ginecólogo Carlos Marrero, quien trajo al mundo a la primogénita de la animadora, Lorena, de 15 años.

“Nosotros estábamos agarrados de mano, a lágrima viva, y ahí, de momento, cuando él le dice a Cristian, ‘Activa el teléfono para que lo puedas grabar, que lo voy a volver a hacer’, y él vuelve a comenzar el proceso, ve dos puntitos, se vira, mira a Cristian, y me mira a mí, pero yo no entiendo ni papa. ‘Creo que aquí se complica la cosa’ (dijo), y rápido me asusté y me dice: ‘No Gil, es que no te voy a poder atender, te voy a tener que referir a un especialista, porque son dos’. Cristian empieza a llorar de alegría, a reírse, él tenía todas las emociones a la vez, y ahí todo cambió”, relató. Tanto él como ella tienen historial genéticos de gemelos idénticos, a través de tías.

“Son gemelos idénticos, están en la misma bolsita y hasta ahora, gracias a Dios, pesan lo mismo, miden lo mismo, todo está bien”, afirmó la además figura de marcos comerciales. “Es un embarazo de alto riesgo, no puedo hacer ejecicios, no puedo hacer muchas cosas, debo llevar una alimentación bien estricta y cuidando todo, porque tengo 36; no tan solo porque sea un embarazo gemelar, sino porque también hay una membrana que todavía no está desarrollada en el medio de los dos, y para cuidarlos a ambos, queremos que por ahora se mantenga así, uno bien lejos del otro. Tengo uno en el extremo izquierdo de mi barriga, y el otro está en el extremo derecho, así que están bien separaditos y así los quiere el doctor (Gratacos) hasta que sigan creciendo”.

Si le debía algo al universo o a la vida, se lo voy a dar con creces, porque Dios se ha botado con nosotros, no puedo explicar la alegría que sentimos” - Gil Löpez. al hablar de su embarazo

La próxima hermana mayor está igualmente incrédula, manifestó la madre, e igualmente las abuelas. “Los videos son bien conmovedores. Ellas quieren dejar todo, e irse a vivir conmigo, y yo feliz de la vida”, expresó López, quien es la menor de dos hermanas.

Esta nueva maternidad llega en una etapa de estabilidad para ambos, y en el caso de ella, anticipa que la llevará desde la realidad que soñó, porque además quería tener una familia grande, como la de él, y se le dio.

“El rol que me toca ahora ejercer lo hago con una responsabilidad increíble, y con otro tipo de energía, porque uno está más consciente de otras cosas, de lo frágil que es la vida, y esto pasa una sola vez en la vida. Quiero y adoro a Lorena, la cuido, la protejo, entonces esto es como un sueño hecho realidad, me dieron otro proyecto de vida, dos seres que me toca criar, que me toca formarlos, y eso para mí es lo más grande, porque puedo tener tantas metas profesionales, tantos sueños, y eso siempre va a estar, porque es parte de mí, pero mi familia siempre es lo más importante, y decir, he logrado el familión que quería, y sellarlo de esta manera, en salud, todavía con juventud, con ayuda, con la familia tan contenta, no hay manera de describirlo. Creo que soy totalmente bendecida”, agradeció.

El parto de López está previsto para marzo de 2024, pero tan pronto como el próximo mes espera conocer el sexo de los bebés para vivir el proceso de una forma más personalizada.