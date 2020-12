El amor toca a la puerta de la animadora Gil Marie López, etapa que está disfrutando al máximo.

La animadora de “Día a día” (Telemundo) se encuentra de vacaciones en Colorado junto con su novio, Cristian Diez, como se aprecian en unas fotos que compartió en su cuenta de Instagram.

Rodeados de nieve, la pareja se aprecia jugando y dándose un beso.

“Que vivas la vida con tan bonita energía, que ames a Dios y a la familia tanto como lo hago yo, es una gran bendición. @cristiandiezmuro”, escribió acompañando las imágenes.

En este viaje de vacaciones también se encuentra la hija de la presentadora de televisión.

En el año 2017, Gil Marie contrajo matrimonio con el periodista Guillermo José Torres y cerca de un año después, ambos anunciaron el divorcio.

“De cada experiencia del pasado he aprendido muchísimo y soy borrón y cuenta nueva. No me gusta encariñarme ni con el dolor ni con el sufrimiento, al contrario, revierto esa energía”, comentó en una entrevista con Primera Hora en agosto de este año.

“Y sí, quiero casarme, quiero tener mi familia, quiero agrandarla en algún momento, claro que sí”, afirmó. “Quiero convertirme en madre, que llegue Navidad y que la casa esté llena. Me gusta sentir que la casa está llena, llena de los míos”.