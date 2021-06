La actriz y conductora de televisión Giselle Blondet decidió contar hoy a través de las redes sociales que su hija Andrea sufrió un ataque al corazón una semana después de dar a luz a su hijo Liam Gabriel, el pasado 22 de abril.

“El 22 de abril logró su sueño de convertirse en mamá. Una semana después mi hija estaba lactando a Liam tempranito en la mañana y sufrió un ataque al corazón. Le llaman una disección espontánea del corazón, algo que me parece haber entendido que lo relacionan con el post-parto... digamos que en la mayoría de los casos es fatal. Por fortuna mi hija está bien”, relató la animadora visiblemente compungida.

PUBLICIDAD

“Yo me quería morir de verdad”, fue la reacción que la actriz dijo que tuvo cuando un médico le indicó que su hija había tenido un problema del corazón y se la estaban llevando para hacerle un procedimiento.

“Es increíble como Andrea, mi mariposita, se mantuvo tranquila todo el tiempo, agradecida en su fe y en los deseos de estar ahí para su hijo, imagínense, fueron momentos bien duros. En el momento que me dicen que ella está bien malita, que no sabía que iba a pasar, entendí bien claro eso de cuando los padres decimos: ‘por qué a uno de nuestros hijos y no a nosotros’”.

La conductora de Nuestra Belleza Latina agradeció al personal del hospital Kendall Regional en Miami y confesó que recibió una “lección de humildad”, ya que, en un principio, deseó que su hija no hubiese sido ingresada allí.

“Quiero agradecerles a todos, a todos en ese hospital, el hospital es el Kendall Regional en Miami y tiene uno de los mejores centros para el cuidado del corazón”, indicó.

“De verdad que yo sé que muchas personas pensarán ‘claro Andrea es la hija de una persona conocida’, pero Andrea llegó ahí y nadie sabía quién era, y el cuidado que ella recibió, así como el cuidado que yo vi que recibieron tanto otros pacientes fue impecable; la humanidad, la manera en que ellos tratan a sus pacientes, la forma en la que ellos cuidaron y salvaron la vida a mi hija, por eso les digo, una tremenda lección de humildad. Pensar que a lo mejor hubiera estado no sé en qué hospital, no sé con qué médico y a lo mejor, sin vida”, manifestó entre lágrimas.

Dijo que la intención del video publicado en sus redes es agradecer lo que, en ese hospital y “esos médicos espectaculares”, hicieron por su hija.

“Le devolvieron la vida”.

Mira el conmovedor vídeo: