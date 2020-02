La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet compartió esta noche en sus redes sociales varias imágenes en la que se muestra sonriente y sensual.

Orgullosa de su edad y su figura, la también presentadora de televisión publicó en su cuenta oficial de Instagram tres fotos junto a un mensaje de motivación en los que incluyó los hashtags #abuelacool, #tengo56yque, #amolavida, entre otros.

“’La vida es un ratito’, eso me decía una amiga el otro día, y tiene razón. La vida es rápida, pero si la vivimos y tenemos conciencia de cada momento, si la vivimos con gusto dando prioridad a las personas , a las cosas que realmente nos dan felicidad, entonces habremos vivido a plenitud. Amo las cosas lindas y las no tan lindas que me ocurren porque forman parte importante de mi historia y me dan la oportunidad de aprender y crecer todos los días. #tengo56yque #perfectlyimperfect #abuelacool #guselleblondet #fashionista #fashionnova #entrepreneurlife #positivethinking #amolavida #loveyourself", escribió la queridísima artista y abuela de la pequeña Sophia, su primera nieta que nació en abril de 2019.

Mira las imágenes: