La actriz, presentadora y empresaria, Giselle Blondet, compartió en la noche del sábado un vídeo en el que reveló que se había contagiado con el coronavirus COVID-19.

Con un buen semblante, aunque confesó que hizo un esfuerzo por mejorar su imagen, dijo que aún estando vacunada y tomando las debidas precauciones desde que se declaró la pandemia, se enfermó.

“Desde hace unos cuantos días, ando con COVID. Me parece hasta raro decirlo, porque me he cuidado tanto, tanto y tanto, o sea, la exagerada del año, siempre con mi mascarilla, todo, y bueno, así es, así son las cosas. Creo que lo que estamos viviendo actualmente es cada vez más difícil escaparse de esta situación”, manifestó en pijamas y presta a ingerir una sopa de pollo.

Comentó que los síntomas iniciales fueron un dolor de cabeza, intenso, e igual en la espalda baja. Tuvo vértigo, fiebre por un día y mucho cansancio. “Unos días me sentía con energías, otros días he sentido que me pesan hasta las pestañas y quiero estar acostada”, dijo.

Giselle, como muchísimas otras personas, tuvo la duda sobre si debía o no vacunarse, pero finalmente decidió hacerlo por el bienestar general de su familia.

“Entiendo a las personas que no se quieren vacunar, entiendo sus miedos, pero les cuento que por mi parte lo puse todo en una balanza, y dije, cuál es el riesgo que quiero tomar, en mi caso, yo decidí tomar el riesgo de la vacuna, y ahora mismo pienso que la vacuna me está protegiendo. Mis síntomas han sido muy leves en comparación con los síntomas de otras personas”, afirmó la artista.

Uno de sus temores sobre la vacuna contra el COVID-19 respondía a su padecimiento de artritis reumatoide.

“Tan pronto me enteré que tenía COVID, el doctor José David Suárez, que es mi doctor del alma, que es como mi hermano, me pidió que fuera al hospital porque una de las preocupaciones más grandes para mí es que yo tengo artritis reumatoide, y uso un medicamento que se llama Humira, que compromete mi sistema inmunológico. Es un medicamento que uso hace muchos años, no quisiera usarlo, por supuesto, quisiera despedirme de la artritis, pero lo uso y me ha ayudado a controlar la artritis”, contó.

Como medida preventiva, el médico le suministró “un cóctel de anticuerpos”, de nombre Regeneron, el cual “protege el sistema respiratorio y aparentemente también acorta el tiempo del virus en el cuerpo”.