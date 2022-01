La actriz y presentadora Giselle Blondet compartió que en estos días se someterá a un explante mamario o extracción de implantes de senos debido a unos síntomas relacionados a la enfermedad de los implantes y que afectan su condición de artritis reumatoide.

Compartió los detalles del proceso quirúrgico al que decidió someterse a un día de celebrar sus cumpleaños 58, el pasado 9 de enero, a través de un vídeo que publicó en su cuenta en Facebook.

“Hace muchos años me puse unos implantes para levantar mis senos, porque después de tres embarazos no estaba muy a gusto de cómo lucían”, compartió. “Tengo puestos unos que son texturizados y que están muy relacionados con lo que ahora se conoce como la enfermedad de los implantes. Tengo mucho dolor constantemente, dolor de cabeza, fatiga, y ya he visto muchos casos donde enfermedades como la mía, que es artritis reumatoide, se han visto relacionados con la enfermedad de los implantes mamarios”.

Digo que, siendo una operación electiva, prefiere hacerla ahora y no continuar esperando y que, quizás, desmejore su calidad de vida.

“Yo estoy cumpliendo 58 años y de verdad que no me interesa tener este tipo de operación electiva a los 60, a los 70 años, prefiero hacerlo ahora, así que mírenme bien porque les voy a contar todo el proceso, y espero que, cuando ya no tenga esos objetos extraños en mi cuerpo, el dolor en mis manos desaparezca, mejore mi muñeca (derecha), que acá tengo una fractura, mejoren mis dolores, duerma mejor, sienta que me puedo enfocar mejor en las cosas y otros síntomas que después los hablaré con calma”, continuó.

Seguido anticipó que estará en manos de un cirujano especialista en este tipo de extracciones.

Blondet participó como jueza de la reciente edición de “Nuestra belleza latina” (Univisión), más de mantiene activa en las redes sociales con distintas iniciativas de emprendimientos dirigidos a la mujer.

Igualmente se le observa muy dedicada a su rol de abuela de una nieta y un nieto, frutos de sus hijas Gabriella y Andrea, respectivamente.