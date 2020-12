La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet anunció hoy que será abuela por segunda vez ya que su primogenita, Andrea, se convertirá en madre.

Ya Giselle es abuela de un niña, Sophia, hija de su segundo retoño, Gabriella Trucco.

La artista compartió la buena noticia esta tarde en sus redes sociales.

A continuación, el emotivo mensaje que publicó:

“Hoy puedo gritar a los cuatro vientos la inmensa alegría que tengo en mi corazón. Mi adorada hija Andrea, mi mariposita , me hará abuela por segunda vez. Andrea me convirtió en madre por primera vez , todavía recuerdo mi primera noche con ella a mi lado pensando en cómo era posible que yo fuera la mamá de alguien tan chiquitita, frágil y bella. Después de un largo camino con doctores y la bendición de Dios lo lograron.

Recuerdo que estaba estacionada frente a una farmacia reunida por computadora con una persona y me entró la llamada insistente de mi hija. Me preocupé con tanta insistencia así que interrumpí lo que hacia y contesté. Qué sorpresa más hermosa me llevé! Comencé a gritar y llorar dentro del carro. Quería decirle a todos pero prometí que no lo haría hasta que ellos decidieran hacerlo.

Andrea y Todd (mi hijo gringo) serán unos padres excepcionales.

No puedo estar más feliz dándole a Dios las gracias por la llegada de un nuevo nieto y porque comienzo a ver mi sueño hecho realidad. Siempre soñé con mis hijos felices y tener mi casa repleta de nietos corriendo de un lado al otro! Gracias Dios por esta bendición tan grande! La comparto con ustedes con mucho amor”.